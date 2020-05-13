Ağrı kesiciden 10 kat daha etkili! Diğer faydaları da şaşırtıyor
Sağlığımıza birçok yararı bulunan kirazın bu faydalarını ve tüketim alternatiflerinin neler olabileceğini Diyetisyen Deniz Berksoy sıraladı.
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1
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Kiraz, C vitamini içeriği ile virüslere ve bakterilere karşı savaşarak bağışıklık sistemini destekler.
2
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Güçlü bir ağrı kesicidir. 20 adet kirazda 12-25 mg arası ‘antosiyanin’ maddesi bulunur, bu maddenin ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.
3
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İçerdiği zengin mineraller ile vücuttaki suyu dengeler, kabızlığı giderir. Kolesterol ve kan şekerini düşürür, damar sertliğinin tedavisinde de etkili bir besindir.
4
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Eklem ağrılarını rahatlatmayı ve göz hastalıklarına karşı korumayı sağlayan güçlü bir iltihap önleyici madde olan ‘kuersetin’ içerir.
5
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İdrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin dostu olan kiraz, vücudun zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar.
6
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Kiraz ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için romatizma ve gut hastalıklarıyla eklem kireçlenmesinin önlenmesinde etkilidir.
7
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Kirazın tüketim alternatifleri
6 adet kiraz ile 2 adet ceviz kuşluk veya ikindi ara öğününde, 12 adet kiraz ve 1 su bardağı yarım yağlı süt/probiyotik yoğurt gece ara öğününde tüketilebilecek besin değeri yüksek ve zayıflamaya yardımcı alternatifler olabilir.
8
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Meyvesi taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilen kiraz ayrıca reçel, hoşaf, komposto, konserve ya da dondurulmuş gıda olarak değerlendirilebilir.
9
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Yıkamadan önce plastik bir kaba koyup, buzdolabında saklanıp ve tüketmeden önce yıkanması gerekir.
10
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Rengi koyu olan kiraz her zaman daha tatlıdır. Buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığında 1-2 saat bekletildiğinde tadı daha lezzetli olacaktır. Taze kirazların 2-4 gün içinde tüketilmesi gerekir.