Ağız hijyenine dikkat! Çocuğunuzun dişleri inci gibi olsun istiyorsanız…
Çocukların en sevdiği şey şekerleme ve abur cubur yemek olsa da konu diş hekimine gitmek olduğunda ayakları geri gidebiliyor. Oysa okul çağındaki çocukların ağız hijyeni konusunda alışkanlık kazanması tam da bu yaşlara denk geliyor. Çocukluk çağındaki çürükler sebebiyle süt dişi enfeksiyonlarının sık görüldüğünü ve bu tip diş enfeksiyonlarının da zamanından önce kayıplara sebep olabileceğini söyleyen Diş Hekimi Gözde Anıl Gürbüz, ailelerin çocuklarının ağız sağlığını yakından takip etmesi gerektiğini belirtti, öneriler paylaştı.
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1
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Süt dişleri zamanında dökülmeli
Çocukların dişleri ile ilgili bir problemleri olduğunda diş hekimine götürülme korkusuyla bu durumu aileleriyle paylaşmadığını söyleyen Diş Hekimi Gözde Anıl Gürbüz, fark edilmeyen sebeplerle vaktinden önce kaybedilen süt dişlerinin önemine dikkat çekiyor. Süt dişlerinin çocuğun çiğneme fonksiyonlarına yardımcı olmasının yanı sıra ilerleyen yaşlarda yerlerini bırakacakları daimi dişler için de yer tutucu görevi gördüğünü belirten Gürbüz, tedavi edilmeyen çürük veya travmalar nedeniyle süt dişlerinin erken veya gecikmiş kaybının, ileride daimi dişlenme döneminde çarpıklıklara veya daimi dişlerin gelişmemesine yol açacağını hatırlatıyor.
2
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Ağız ve diş hijyeni eğitimi şart
Çocuklara ailede verilen ağız ve diş bakımı bilincinin, diş hekimi tarafından verilecek düzgün ve devamlılığı sağlanan oral hijyen eğitimi ile desteklenmesi gerekiyor. Çocuğu erişkin yaşa geldiğinde birçok diş probleminden koruyacak bu durum, düzenli diş hekimi ziyaretleri ile birleşince ortodontik tedaviye ihtiyacı azaltıyor.
3
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Çocuğun yemek alışkanlıklarının takip edilmesi de önemli. Örneğin normalde iştahlı olan bir çocuk yemek yemekten kaçıyorsa, ya da normal konuştuğundan daha az konuşuyorsa ailelerin ilk etapta çocuğun ağız kontrolünü yapması gerekiyor. Dişlerde renk değişikliği, diş etlerinde beyazlık, kırmızılık veya şişlik varsa mutlaka diş hekimine başvurulması gerekiyor. Ayrıca profilden bakıldığında çocukların alt çenesi geride kalıyor veya gözle görülür bir asimetri oluşmuş ise yine diş hekiminin yolunu tutmak gerekiyor.
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Koruyucu tedavi ne zaman yapılmalı?
Ağız sağlığını koruyacak tedaviye problemin ne olduğunun tespitinden sonra başlanıyor. Çürük, düşmelerden kaynaklanan travma veya hijyen kaybı olup olmadığı belirlendikten sonra tedaviye geçiliyor. 6 yaş civarında daimi dişlenme ilk azı dişi ile başladığı için genelde bu dişler fark edilmeden kaybedilen ilk daimi dişler oluyor. Düzenli kontroller sayesinde ilk daimi dişleri korumaya yönelik uygulamalar yapılabiliyor. Ayrıca hem daimi hem de süt dişlenme için florür uygulaması da bir seçenek.
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Aileler için basit öneriler
Ailelerin evde uygulayabilecekleri basit önlemler de dahil olmak üzere diş sağlığı konusunda çocuklarını rahatlıkla bilinçlendirebileceklerini söyleyen diş hekimi Gözde Anıl Gürbüz bu önerilerini şöyle sıraladı:
-Diş fırçasına erişiminizin olmadığı durumlarda çocuğunuzun yemeklerden önce ve sonra ağzını bir miktar su ile çalkalamasını ya da biraz su içmelerini sağlayın. -Aynı şekilde yine fırçaya o an erişiminiz yoksa meyve suyu vb. içecekleri veya çikolata gibi şekerli besinleri tükettikten sonra çocuğunuza su içirin ya da ağzını çalkalamasını isteyin.
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-Henüz normal yeme düzenine geçmemiş ve biberon ile gece süt içme alışkanlığı bulunan çocuklarınızın biberonla beslenme sonrası ağızlarını yine bir miktar su ile temizleyin. Bu durum çürükleri önlemenize yardımcı olur. -Uyku öncesi verilen sütler çok erken biberon çürüğü oluşmasına neden olduğundan bu konuda ağız ve diş hijyeni konusunda uzman bir hekime danışın. -Çocuğunuzu en az 6 ayda bir uzman hekim kontrolüne götürün.