Ağız hijyenine dikkat! Çocuğunuzun dişleri inci gibi olsun istiyorsanız…

Aileler için basit öneriler Ailelerin evde uygulayabilecekleri basit önlemler de dahil olmak üzere diş sağlığı konusunda çocuklarını rahatlıkla bilinçlendirebileceklerini söyleyen diş hekimi Gözde Anıl Gürbüz bu önerilerini şöyle sıraladı:



-Diş fırçasına erişiminizin olmadığı durumlarda çocuğunuzun yemeklerden önce ve sonra ağzını bir miktar su ile çalkalamasını ya da biraz su içmelerini sağlayın.

-Aynı şekilde yine fırçaya o an erişiminiz yoksa meyve suyu vb. içecekleri veya çikolata gibi şekerli besinleri tükettikten sonra çocuğunuza su içirin ya da ağzını çalkalamasını isteyin.

