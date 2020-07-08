Ağaçlara asmak için kuş yemi nasıl yapılır?

Ortak bir dünyada yaşadığımız hayvanların çocuklar üzerinde ve gelişimlerinde çok önemli bir yeri var… Küçük çocuklar insan ya da hayvan ayırt etmezler. Kendilerinden küçük her türlü canlıya sevgi ve şefkat duyarlar. Çocukluktan itibaren başka bir canlının da yaşamda yeri olduğunu fark eder, onları sevmek, beslemek, onlarla oynamak isterler.