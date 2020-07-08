Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 16:18,
Ağaçlara asmak için kuş yemi nasıl yapılır?
Covid-19 döneminde sokaktaki insanların azalması ile birçok canlı yiyecek bulmakta zorlanır duruma geldi. Siz de bu süreçte çocuğunuzla birlikte minik canlara yardımda bulunmak için kolları sıvamaya ne dersiniz? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, ağaçlara asmak için kuşyemi yapımını anlattı.
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Ortak bir dünyada yaşadığımız hayvanların çocuklar üzerinde ve gelişimlerinde çok önemli bir yeri var… Küçük çocuklar insan ya da hayvan ayırt etmezler. Kendilerinden küçük her türlü canlıya sevgi ve şefkat duyarlar. Çocukluktan itibaren başka bir canlının da yaşamda yeri olduğunu fark eder, onları sevmek, beslemek, onlarla oynamak isterler.
2
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Bu tarz davranışlar çocuklar üzerinde olumlu davranış geliştirir, sorumluluk duygusu verir, sosyalleşmelerini sağlar.
3
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Çocuklar küçük dönemde hayvanları oynanacak oyuncak gibi algılar. Hayvanları tanırken ‘canlı’ ve ‘değerli’ kavramlarını ebeveynlerin iyi bir şekilde onlara anlatması gerekir. Küçük yaştan itibaren bir canlıyı seven çocuklar sosyal hayatında daha başarılı olur.
4
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Kuşyemi yapımı için malzemeler
Boş rulo Bal Yem Şekil kalıbı İp
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Yapılışı
Rulolar bal ile kaplanır. Balın üzerine yem dökülür. İp ile sabitlenip donmaya bırakılır.
6
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1 yemek kaşığı bal ile 2 yemek kaşığı yem karıştırılır. Kalıp şekil içerisine dökülür. Bir çubuk ile ip takılacak kısım açılır. Donmaya bırakılır.
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Kazanımlar
Hayvan sevgisi oluşur. Paylaşmayı öğrenir. Sorumluluk bilinci kazanır. İşbirliğini öğrenir. Not: Bu etkinlik 2,5 yaş sonrası için uygundur.