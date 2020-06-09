Sağlık Fotoğraflar: Alamy& iStock Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 11:42 , 24 Haziran 2020 - 08:20

Adana, Mersin, Antalya’da yetişiyor… Tam bir şifa kaynağı

Son zamanların popüler besinlerinden olan dikenli incirin faydaları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Eşi benzeri bulunmayan bu meyvenin yararlarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir anlatıyor.