Adana, Mersin, Antalya’da yetişiyor… Tam bir şifa kaynağı
Son zamanların popüler besinlerinden olan dikenli incirin faydaları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Eşi benzeri bulunmayan bu meyvenin yararlarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir anlatıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dikenli incir nam-ı diğer Frenk inciri Adana, Mersin, Antalya gibi Akdeniz bölgesinde yetişen bir meyve… Kaktüs ailesine mensup bu meyve genellikle yaz aylarında ferahlamak isteyenler için soğuk şekilde tüketilir.
2
Abone Ol
C vitamini, B6 vitamini, demir, magnezyum, kalsiyum ve potasyumdan zengin dikenli incir bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği C vitamini aynı zamanda antioksidan özelliktedir.
3
Abone Ol
Kabızlık problemi çekenlere tavsiye ediliyor
Lif içeriği yüksek dikenli incir, bağırsaklardaki peristaltik hareketli arttırır, bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
4
Abone Ol
Kabızlık problemi çeken bireyler için de önerilen besinler arasındadır. Günlük 2 adet dikenli incir tüketmek kabızlık sorununun çözülmesinde etkilidir. Ayrıca antioksidan ve anti-inflamatuvar özelliği sayesinde mideyi rahatlatır, hazımsızlığı önler.
5
Abone Ol
Kabızlık problemi çeken bireyler için kahvaltı örneği: 1 bardak süt ve 3 yemek kaşığı yulafı karıştırıp, ocakta pişirin. Üzerine 2 adet dikenli inciri ekleyin.
6
Abone Ol
Dikenli incir gibi lif içeriği yüksek besinler kan şekerinin kontrollü yükselmesine yardımcı olur. Tip 2 diyabet hastaları dikenli incir tüketirken 1 adedi geçmemelidir.
7
Abone Ol
Dikenli incirin yanında kan şekerini dengelemeye yardımcı, süt, yoğurt gibi kalsiyumdan zengin protein kaynaklarını tüketebilirsiniz.
8
Abone Ol
Bunun yanı sıra dikenli inciri ceviz, badem gibi kuruyemişler ile beraber tüketmek kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olacaktır.
9
Abone Ol
Yüksek kolesterolden koruyor
Dikenli incir, potasyum içeriği yüksek bir meyvedir. Potasyum kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bol lifli yapısı sayesinde yüksek kolesterolden korur.
10
Abone Ol
Kalp hastalığı olan bireylerin ara öğünlerinde dikenli incir tüketmesi önerilir. Dikenli incir; içerdiği E ve K vitaminleri sayesinde cildi yumuşatır ve saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.