Ada çayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Ada çayı ne zaman içilmeli ve ne kadar tüketilmeli?

Ada çayı, yaprakları yeşil renkte sivri uçlu bir bitkidir. Keskin bir tada sahiptir. Kurutulmuş yapraklar ve toz şeklinde de bulmak mümkündür. Anti-bakteriyel bir bitki olması sebebiyle enfeksiyon ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Peki zayıflatmasıyla bilinen adaçayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Ada çayı ne zaman içilmeli ve ne kadar tüketilmeli? İşte adaçayı çayının faydaları ve kullanımı