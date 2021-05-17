Ada çayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Ada çayı ne zaman içilmeli ve ne kadar tüketilmeli?
Adaçayı çayı, nane ile aynı aileden bir bitki olan adaçayının yapraklarından yapılan aromatik bir içecektir. Çayının yanında baharat olarak kullanılan adaçayı, alternatif ve geleneksel tıpta da kullanılır. Peki zayıflatmasıyla bilinen adaçayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Ada çayı ne zaman içilmeli ve ne kadar tüketilmeli? İşte adaçayı çayının faydaları ve kullanımı
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Ada çayı, yaprakları yeşil renkte sivri uçlu bir bitkidir. Keskin bir tada sahiptir. Kurutulmuş yapraklar ve toz şeklinde de bulmak mümkündür. Anti-bakteriyel bir bitki olması sebebiyle enfeksiyon ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Peki zayıflatmasıyla bilinen adaçayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Ada çayı ne zaman içilmeli ve ne kadar tüketilmeli? İşte adaçayı çayının faydaları ve kullanımı
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Adaçayı Nedir?
Bilimsel adı Salvia Officinalis olan adaçayı, grimsi yeşil yapraklı ve odunsu bir sapı olan bir bitkidir. Ballıbabagiller familyasındandır. Bu familyada bulunan diğer bitkiler kekik, lavanta, nane, biberiyedir. Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Yaz başına doğru beyaz, pembe ve mor renkli çiçekler açar. Sağlık için birçok faydası bulunan adaçayı, sabun ve kometik ürünlerinde de kullanılır.
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Adaçayında Bulunan Vitamin ve Mineraller
Adaçayı içerisinde K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminleri bulunur. İçerdiği mineraller ise potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakırdır.
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Adaçayının Faydaları Nelerdir?
Ada çayının Alzeimer’dan enfeksiyon hastalıklarına kadar birçok faydası vardır. Gelin bu mucizevi faydalara birlikte bakalım.
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Antiinflamatuar ve antioksidan bileşikler açısından zengin
Adaçayı çayı, çeşitli güçlü bitki bileşikleri içerir. İltihaplanma doğal bir bedensel tepki iken, kronik iltihap hastalık riskinizi artırabilir.
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Cilt yaralarını iyileştirir
Adaçayı, kozmetikte doğal bir cilt bakım ilacı olarak topikal olarak uygulanan yaygın bir bileşendir. Adaçayı, cilt hasarını önlemeye yardımcı olabilecek kafur ve karnosol içerir. Ayrıca yara iyileşmesini hızlandırabilir ve zararlı bakteri ve mantarları öldürebilir.
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Ağız sağlığını destekler
Adaçayı, ağrı, iltihaplanma ve ağız kokusunu hedeflediği ve antibakteriyel ve yara iyileştirici özellikleri uyguladığı için diş hekimliğinde en popüler bitkilerden biridir. Aslında, adaçayı çayı gargara yapmak genellikle ağız yaraları ve boğaz ağrıları için bir çare olarak önerilmektedir.
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Antikanser özelliklere sahiptir
Adaçayı çayının kanser hücrelerine karşı savaşmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Çalışmalar adaçayı çayı ve bileşikleri, kanserle savaşan çeşitli etkiler göstermiştir. Bununla birlikte, kesinleşmiş daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu eklemek gerekir.
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Kan şekeri kontrolünde etkilidir
Alternatif kan şekeri ilaçlarında sıkça kullanılan bir bileşen olan adaçayı, kan şekeri seviyelerini iyileştirmeye ve tip 2 diyabeti önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olabilir.
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Beyin sağlığını geliştirebilir ve ruh halini iyileştirebilir
Adaçayı, ruh halini artırmak, hafızayı geliştirmek ve Alzheimer gibi beyinle ilgili rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olmak için alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilimsel araştırmalar bu kullanımların çoğunu desteklemektedir.
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Kalp krizi riskini azaltır
Bazı araştırmalar, adaçayının kolesterol ve trigliserit düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ve potansiyel kalp krizi riskini azaltabileceğini gösteriyor.
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Adaçayının Yan Etkileri
Adaçayı çayı normal miktarlarda genel olarak çok güvenlidir, ancak herhangi bir endişeniz varsa, sağlık uzmanınıza danışmanız en iyisidir.
Hamile ya da emziren kadınların tüketmesi önerilmez.
Epilepsi hastalarının tüketmesi önerilmez. Doktor kontrolünde tüketilmesi gerekir.
Kronik rahatsızlığınız varsa ve düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.
Kadınlık hormonuna destek olduğu için erkeklerin tüketmesi pek önerilmiyor, sprem kalitesinin ya da sayısının düşmesine sebep olabileceği düşünülüyor.
Günde 2 fincandan fazla tüketilmemeli, aksi halde alerjik reaksiyonlar, mide problemleri ve kalp çarpıntılarına sebep olabilir.
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Ada Çayı Nasıl Yapılır?
Bir fincan kaynamış suya 1 tatlı kaşığı adaçayı koyun ve 5-8 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından yaprakları suyun içerisinden çıkartın ve içmeye hazır. Afiyet olsun.