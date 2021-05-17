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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 - 14:22 | 

Ada çayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Ada çayı ne zaman içilmeli ve ne kadar tüketilmeli?

Adaçayı çayı, nane ile aynı aileden bir bitki olan adaçayının yapraklarından yapılan aromatik bir içecektir. Çayının yanında baharat olarak kullanılan adaçayı, alternatif ve geleneksel tıpta da kullanılır. Peki zayıflatmasıyla bilinen adaçayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Ada çayı ne zaman içilmeli ve ne kadar tüketilmeli? İşte adaçayı çayının faydaları ve kullanımı

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Ada çayı, yaprakları yeşil renkte sivri uçlu bir bitkidir. Keskin bir tada sahiptir. Kurutulmuş yapraklar ve toz şeklinde de bulmak mümkündür. Anti-bakteriyel bir bitki olması sebebiyle enfeksiyon ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Peki zayıflatmasıyla bilinen adaçayı ne işe yarar, faydaları nelerdir? Ada çayı ne zaman içilmeli ve ne kadar tüketilmeli? İşte adaçayı çayının faydaları ve kullanımı

2Adaçayı Nedir

Adaçayı Nedir?

Bilimsel adı Salvia Officinalis olan adaçayı, grimsi yeşil yapraklı ve odunsu bir sapı olan bir bitkidir. Ballıbabagiller familyasındandır. Bu familyada bulunan diğer bitkiler kekik, lavanta, nane, biberiyedir. Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Yaz başına doğru beyaz, pembe ve mor renkli çiçekler açar. Sağlık için birçok faydası bulunan adaçayı, sabun ve kometik ürünlerinde de kullanılır.

3Adaçayında Bulunan Vitamin ve Mineraller

Adaçayında Bulunan Vitamin ve Mineraller

Adaçayı içerisinde K, B6, C, E, A, B3, B9 vitaminleri bulunur. İçerdiği mineraller ise potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum ve bakırdır.

4Adaçayının Faydaları Nelerdir

Adaçayının Faydaları Nelerdir?

Ada çayının Alzeimer’dan enfeksiyon hastalıklarına kadar birçok faydası vardır. Gelin bu mucizevi faydalara birlikte bakalım.

5Antiinflamatuar ve antioksidan bileşikler açısından zengin

Antiinflamatuar ve antioksidan bileşikler açısından zengin

Adaçayı çayı, çeşitli güçlü bitki bileşikleri içerir. İltihaplanma doğal bir bedensel tepki iken, kronik iltihap hastalık riskinizi artırabilir.

6Cilt yaralarını iyileştirir

Cilt yaralarını iyileştirir

Adaçayı, kozmetikte doğal bir cilt bakım ilacı olarak topikal olarak uygulanan yaygın bir bileşendir. Adaçayı, cilt hasarını önlemeye yardımcı olabilecek kafur ve karnosol içerir. Ayrıca yara iyileşmesini hızlandırabilir ve zararlı bakteri ve mantarları öldürebilir.

7Ağız sağlığını destekler

Ağız sağlığını destekler

Adaçayı, ağrı, iltihaplanma ve ağız kokusunu hedeflediği ve antibakteriyel ve yara iyileştirici özellikleri uyguladığı için diş hekimliğinde en popüler bitkilerden biridir. Aslında, adaçayı çayı gargara yapmak genellikle ağız yaraları ve boğaz ağrıları için bir çare olarak önerilmektedir.

8Antikanser özelliklere sahiptir

Antikanser özelliklere sahiptir

Adaçayı çayının kanser hücrelerine karşı savaşmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var. Çalışmalar adaçayı çayı ve bileşikleri, kanserle savaşan çeşitli etkiler göstermiştir. Bununla birlikte, kesinleşmiş daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu eklemek gerekir.

9Kan şekeri kontrolünde etkilidir

Kan şekeri kontrolünde etkilidir

Alternatif kan şekeri ilaçlarında sıkça kullanılan bir bileşen olan adaçayı, kan şekeri seviyelerini iyileştirmeye ve tip 2 diyabeti önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olabilir.

10Beyin sağlığını geliştirebilir ve ruh halini iyileştirebilir

Beyin sağlığını geliştirebilir ve ruh halini iyileştirebilir

Adaçayı, ruh halini artırmak, hafızayı geliştirmek ve Alzheimer gibi beyinle ilgili rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olmak için alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilimsel araştırmalar bu kullanımların çoğunu desteklemektedir.

11Kalp krizi riskini azaltır

Kalp krizi riskini azaltır

Bazı araştırmalar, adaçayının kolesterol ve trigliserit düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini ve potansiyel kalp krizi riskini azaltabileceğini gösteriyor.

12Adaçayının Yan Etkileri

Adaçayının Yan Etkileri

Adaçayı çayı normal miktarlarda genel olarak çok güvenlidir, ancak herhangi bir endişeniz varsa, sağlık uzmanınıza danışmanız en iyisidir.

Hamile ya da emziren kadınların tüketmesi önerilmez.

Epilepsi hastalarının tüketmesi önerilmez. Doktor kontrolünde tüketilmesi gerekir.

Kronik rahatsızlığınız varsa ve düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Kadınlık hormonuna destek olduğu için erkeklerin tüketmesi pek önerilmiyor, sprem kalitesinin ya da sayısının düşmesine sebep olabileceği düşünülüyor.

Günde 2 fincandan fazla tüketilmemeli, aksi halde alerjik reaksiyonlar, mide problemleri ve kalp çarpıntılarına sebep olabilir.

13Ada Çayı Nasıl Yapılır

Ada Çayı Nasıl Yapılır?

Bir fincan kaynamış suya 1 tatlı kaşığı adaçayı koyun ve 5-8 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından yaprakları suyun içerisinden çıkartın ve içmeye hazır. Afiyet olsun.

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