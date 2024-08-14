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Açken tatlı yemeyin! İnsülin direncine karşı basit ama etkili 6 yöntem

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#İnsülin Direnci#Diyabet#Tip 1 Diyabet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 13:36

Kendinizi sürekli yorgun hissediyor, yemek sonrası koltukta uyuyakalıyor, gün içerisinde iştahınız bir açılıyor bir kapanıyor, başınızın ağrısından mı yakınıyorsunuz? Bu tür şikayetlerinizin altında insülin direnci sorunu yatıyor olabilir! İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, insülin direncine karşı basit ama etkili 6 yöntem sıraladı.