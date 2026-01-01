A, B, AB ya da O… Kan grubuna göre hastalık riski: En avantajlı grup hangisi? Bilim insanları uyarıyor

Kanser ve Beyin Sağlığı
Araştırmalar, AB kan grubuna sahip bireylerde:
Pankreas kanseri gelişme riskinin daha yüksek olduğunu,
Bilişsel işlevlerde bozulma ihtimalinin arttığını ortaya koyuyor.
Neurology dergisinde 2014 yılında yayımlanan dikkat çekici bir çalışmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin: Bunamaya yol açan hafıza ve düşünme sorunları geliştirme olasılığı, diğer gruplara göre yüzde 82 daha fazla. Uzmanlar bu durumun, kan pıhtılaşmasında rol oynayan Faktör VIII adlı proteinin AB grubunda daha yüksek seviyelerde bulunmasıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor.