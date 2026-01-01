A, B, AB ya da O… Kan grubuna göre hastalık riski: En avantajlı grup hangisi? Bilim insanları uyarıyor

Avantajları



Araştırmalara göre B kan grubuna sahip kişilerde, Böbrek taşı oluşma riski daha düşük ve kene ısırığına maruz kalma olasılığı daha az. Bu durum, özellikle doğa sporları ve açık hava aktiviteleriyle ilgilenenler için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Ayrıca B kan grubunun:

Çiçek hastalığı ve sıtma gibi bazı patojenlere karşı doğal bir savunma mekanizması oluşturabildiği,

Mide ve mesane kanseri riskini genel olarak azalttığı,

Mide ülserlerine neden olan Helicobacter pylori bakterisinin vücutta tutunmasını zorlaştırdığı tespit edilmiş durumda.