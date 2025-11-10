93 yaşında ama kendini 39 hissediyor… ‘Hiç diyet yapmadım hep 59-60 kiloda kaldım’ | Tüm sırrını paylaştı…

İLHAM VEREN BİR YAŞAM TARZI

Chris Meyer, kendini rol model olarak göstermese de 90 yaş ve üstü bireyler için önemli tavsiyeler sunuyor. Aktif kalmak, sosyal bağları güçlendirmek, öğrenmeye devam etmek, sağlıklı beslenmek ve yaşam ritmini kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemek, Meyer’in uzun ve kaliteli yaşamının temel taşları.

Meyer’in yaşam öyküsü, yaşlanmanın bir sınır olmadığını ve özgüven, özsaygı ile sosyal bağlılığın uzun ömürlü olmanın anahtarı olduğunu ortaya koyuyor. Modern yaşamın karmaşası içinde, Meyer’in tavsiyeleri hem genç hem de yaşlı nesillere ilham verici bir rehber niteliğinde.



Business Insider'ın “A 93-year-old shares her secrets for a long life. She says she feels more like 39.” başlıklı haberinden derlenmiştir.