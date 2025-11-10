×
93 yaşında ama kendini 39 hissediyor… ‘Hiç diyet yapmadım hep 59-60 kiloda kaldım’ | Tüm sırrını paylaştı…

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Uzun Yaşamın Sırrı#Uzun Yaşama Ve Genç Kalma Sırları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 07:40

93 yaşındaki Chris Meyer, görünüşü, enerjisi ve yaşam tarzıyla yaşlanmanın sınırlarını zorluyor. Kendi yöntemleriyle uzun ve kaliteli bir yaşam sürdüğünü söyleyen Meyer’in sırları hem gençlere hem de ileri yaştaki bireylere ilham veriyor. Peki, 93 yaşında enerjik ve genç görünen birinin uzun yaşam sırrı ne olabilir? İşte detaylar…