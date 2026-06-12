92 yaşında rekor kırıyor: Bilim insanları onu inceliyor

Bilim insanları hâlâ bazı soruların yanıtını arıyor. Mazzenga’nın dayanıklılığı ve başarısı ne kadar antrenmandan, ne kadar genetikten, beslenmeden ya da kişilik özelliklerinden geliyor?
Araştırmacılar aynı zamanda ileri yaştaki uzun mesafe koşucularını da inceliyor. Böylece sağlıklı yaşlanma için en etkili egzersiz kombinasyonunu anlamaya çalışıyorlar.
Mazzenga’nın hikayesinin verdiği en güçlü mesaj ise şu: Düzenli hareket etmeye başlamak için geç kalınmış sayılmaz. Elbette ileri yaşta yoğun egzersize başlamadan önce doktor kontrolü gerekiyor. Ancak bilim insanlarına göre tutku, disiplin ve süreklilik, yaşlanma sürecinde sanılandan daha büyük fark yaratabilir.