92 yaşında rekor kırıyor: Bilim insanları onu inceliyor

Mazzenga, 2024 yılında açık havada 200 metre rekorunu 50,33 saniyelik dereceyle kırdı.

Bu derece, önceki dünya rekorundan bir saniyeden daha hızlıydı. Üstelik eski rekor da yine kendisine aitti.

Bu nedenle bilim insanları için Mazzenga yalnızca başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda yaşlanma sürecini anlamak için çok değerli bir örnek haline geldi.