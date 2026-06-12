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92 yaşında rekor kırıyor: Bilim insanları onu inceliyor

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#Sağlık#Yaşlılık#Egzersiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 09:08

İtalya’da yaşayan Emma Maria Mazzenga, neredeyse 93 yaşında olmasına rağmen dünyanın en hızlı 90 yaş üstü kadın sprinterlerinden biri olarak gösteriliyor. Bilim insanları şimdi onun kaslarını, kalp-akciğer kapasitesini ve yaşlanma sürecini inceliyor. Amaç, sağlıklı yaşlanmada egzersizin neleri değiştirebildiğini anlamak.