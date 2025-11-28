89 yaşındaki ünlü beslenme uzmanı her gün ne yiyip içiyor? Lise yıllarındaki kilosuyla neredeyse aynı kiloda

“Bugünün toplumunda sağlıklı beslenmek çok zor çünkü tek başınıza tüm gıda endüstrisine karşı mücadele ediyorsunuz ve bu endüstri size en kârlı ama en sağlıksız gıdaları satmaya çalışıyor, ama yapabileceğiniz bir şey var” diyen Nestle’nin diğer beslenme tevsiyeleri de şöyle:
* Gıda etiketlerini okuyun. Etiketlerde çok fazla bilgi var. Paketli bir gıdaya bakıyorsanız ve içeriklerini tanımıyorsanız ya da o içerikleri süpermarketten satın alamıyorsanız, o gıda ultra işlenmiştir.
* Ultra işlenmiş gıdaların göstergesi olan bazı içerikler vardır. Bunlar; renk katkı maddeleri, aroma katkı maddeleri, mono ve digliseritler, polisorbatlar ve karragenan gibi emülgatörler ile agar gibi kıvam artırıcılardır.
* Her zaman gıda etiketlerini okuyun. Eğer bir şeyde çok fazla yapay katkı maddesi ve tanımadığınız içerikler varsa, onu yemeyin.