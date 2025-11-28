89 yaşındaki ünlü beslenme uzmanı her gün ne yiyip içiyor? Lise yıllarındaki kilosuyla neredeyse aynı kiloda

Nestle,“Eğer bir takviye sizi daha iyi hissettiriyorsa, buna karşı çıkmayacağım. Eskiden takviyeler konusunda çok daha rahatsız hissediyordum. İnsanların kendilerini daha iyi hissettiklerini görüyorum ama bunun gerçekten işe yaradığı için mi yoksa plasebo etkisi mi olduğu belli değil.” diyen Nestle, takviyelerin içlerinde ne olduğuna güvenmediğini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Etiketlerde yazanların içerikte gerçekten bulunmadığına dair çok fazla kanıt var. Vücuduma içinde ne olduğunu bilmediğim bir şeyi koymak istemem. Takviyelerde olmaması gereken maddelerin bulunduğu birçok çalışma tarafından ortaya kondu. Bu tüm takviyeler için geçerli değil. Ama hangilerinin güvenli, hangilerinin güvensiz olduğunu bilmek çok zor. Bu yüzden hiçbirini almıyorum.