89 yaşındaki ünlü beslenme uzmanı her gün ne yiyip içiyor? Lise yıllarındaki kilosuyla neredeyse aynı kiloda

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Uzun Yaşam#Sağlıklı Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 09:20

Marion Nestle’in beslenme tavsiyeleri, gıda şirketlerine yönelik sert eleştirileri ve popüler kitapları, onu beslenme alanında en tanınan isimlerden biri haline getirdi. Marion Nestle, New York Üniversitesi’ndeneemekli bir akamdemisyen emeritus ve ülkenin en önde gelen beslenme uzmanlarından biri. Otuz yılı aşkın süredir insanlara ne yemeleri gerektiğini anlatıyor.