75 yaşında ama hala çok zinde ve fit! Ünlü isim günde sadece bir öğün yiyor | OMAD diyeti sağlıklı mı?

Bruce Springsteen de o kişlerden biri... 1960'lı yıllarda müzik hayatına başlayan ABD'li şarkıcı, gitarist ve şarkı söz yazarı olan Springsteen 75 yaşınd ve hala aktif olarak çalışıyor. 2023 ve 2024 yıllarında toplam 100'den fazla konser verdi. Her bir konseri üç saat sürüyor. Önümüzdeki temmuz ayına kadar da konserleri programı dolu.

Peki böylesine yorucu bir rutinde nasıl besliyor?

Springsteen, geçen ay The Times of London'a verdiği demeçte sabahları biraz meyve yediğini ve ondan sonra sadece akşam yemeği yediğini, bu beslenme düzeninin onu zayıf ve zinde tuttuğunu söyledi.