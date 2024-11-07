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75 yaşında ama hala çok zinde ve fit! Ünlü isim günde sadece bir öğün yiyor | OMAD diyeti sağlıklı mı?

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#Tek Öğün Beslenme#OMAD Diyeti#Aralıklı Oruç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 08:35

Tek öğün beslenme, tıpkı aralıklı oruç gibi son yıllarda oldukça popüler oldu. OMAD (One Meal a Day) diyeti, bir gün içinde tek bir öğün almak anlamına gelir. Bu diyetin, metabolik hızı artırarak kilo vermeyi desteklediği, insülin düzeylerini ve genel sağlık durumunu iyileştirmeye yönelik birçok potansiyel faydası olduğuna inanılıyor ancak bu konuda yapılan araştırmalar çok sınırlı ve az sayıda.  Buna rağmen bu beslenme tarzı ile kendini daha sağlıklı hisseden pek çok kişi var.