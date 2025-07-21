74 yaşında ama hâlâ 20'sindeki gibi görünüyor! Ünlü oyuncu kusursuz fiziğinin sırrını paylaştı

Tanınmış oyuncu Jane Seymour, son dönemde manşetlerden düşmüyor. Hem fiziğiyle hem de enerjisiyle gençlere taş çıkartan 74 yaşındaki Seymour, halen 20'li yaşlarındaki ölçülerini koruyor. Böylesine genç kalmasının sırrını Daily Mail'e anlatan İngiliz yıldız, kesinlikle diyet yapmadığını ancak aynı zamanda günce üç öğün yemek düzenine de uymadığını söyledi. Seymour, sadece saat 13.30 civarında büyük bir öğün yediğini belirterek, Güne kahveyle ve protein kaynağı olarak haşlanmış yumurtayla başlıyorum. İlk tam öğünümü öğle vakti yiyorum. Balık ve sebze yemeyi çok seviyorum. Yemeklerimde arka bahçemde yetiştirdiğim yeşillikleri kullanıyorum dedi. Taze, işlenmemiş besinlerin önemine dikkat çeken Seymour, Akdeniz tipi beslenmeyi çok seviyorum. Hem vücuda faydalı hem de lezzetli. Domates, zeytin, balık gibi pek çok nefis besin içeriyor ifadelerini kullandı. Sıkı bir diyet uygulamadığını ve zayıf kalmak için GLP-1 iğneleri gibi yöntemlere başvurmadığını da sözlerine ekleyen Seymour, İnsanlar bana diyetimde kaçak yapıp yapmadığımı soruyor. Ben de onlara, 'Ben hiçbir zaman diyet yapmıyorum. Sadece iyi tercihler yapıp onları sürdürüyorum' diye cevap veriyorum dedi. Seymour, Eğer diyette olduğunuzu düşünürseniz yoldan çıkarsınız ve kaçamak yaparsınız. Ama gerçekten sevdiğiniz, sizi iyi hissettiren sağlıklı besinleri bulabilirseniz, kendinizi asla eksik hissetmezsiniz ifadelerini kullandı. Günün ilerleyen saatlerinde salatalık ve kereviz sapı ile humus ya da Antep fıstığı gibi atıştırmalıklar tükettiğini belirten Seymour, Kuru yemişleri çok seviyorum. Ben tuzlu insanıyım, tuzu severim dedi. Ayrıca ağırlık kaldırma ve pilates gibi egzersizleri düzenli olarak yaptığını vurgulayan Seymour, Hep hareket etmelisiniz diye konuştu. Aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Seymour, Sevilmeye ve mutlu olmaya açık olmak zorundasınız. 50 yaşın üstünde olmanız hayatınızın bittiği anlamına gelmiyor. Yeni bir yolculuğa başladığınız, kendinize yapacak yeni şeyler bulduğunuz anlamına geliyor. Yeni hobilere, yeni ilişkilere başlamak çok keyifli olabilir. Bu gerçekten gelişmeye uygun bir dönem çünkü pek çok zorluğu ardınızda bırakmış oluyorsunuz ifadelerini kullandı. Örneğin şubat ayında ilk kez New York Moda Haftası'nda podyuma çıktığını hatırlatan Seymour, Bu benim için çok yeni bir tecrübeydi ama çok da eğlenceliydi. Modellik yapabileceğimi hiç düşünmemiştim çünkü boyun fazla uzun değil ifadelerini kullandı.