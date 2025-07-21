74 yaşında ama hâlâ 20'sindeki gibi görünüyor! Ünlü oyuncu kusursuz fiziğinin sırrını paylaştı

Sıkı bir diyet uygulamadığını ve zayıf kalmak için GLP-1 iğneleri gibi yöntemlere başvurmadığını da sözlerine ekleyen Seymour, "İnsanlar bana diyetimde kaçak yapıp yapmadığımı soruyor. Ben de onlara, 'Ben hiçbir zaman diyet yapmıyorum. Sadece iyi tercihler yapıp onları sürdürüyorum' diye cevap veriyorum" dedi.