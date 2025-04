Sonuç olarak, üzüm, sadece lezzetli bir atıştırmalık olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı yaşam için birçok faydalı özelliği barındıran bir meyve. Kanserden kalp sağlığına, beyin fonksiyonlarından yaşlanma karşıtı etkilere kadar pek çok alanda vücuda katkı sağlıyor.



New York Post’un ‘This 62-calorie snack can prevent cancer, improve your sleep and even slow aging’ başlıklı haberinden derlenmiştir.