53 yaşında ama 30 gibi: Her gün uyguladığı rutinle yıllara meydan okuyor

Beslenmesinde hiçbir gıda grubunu tamamen hayatından çıkarmıyor, karbonhidrattan kaçmıyor, yiyeceklerini tartmıyor. Bunun yerine protein, lif, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidrat içeren dengeli öğünlere odaklanıyor. Özellikle orta yaşta proteinin daha da önemli hale geldiğini vurguluyor. Çünkü protein; kas kütlesinin korunması, enerji düzeyi ve bağışıklık sistemi açısından kilit rol oynuyor. Uzmanların 50 yaş üstü yetişkinler için kilogram başına günlük 1,2 ila 1,5 gram protein önerdiğini hatırlatan Idiens, bunun katı diyetlerle değil, doğru planlanmış öğünlerle rahatlıkla yakalanabileceğini savunuyor. Onun için temel prensip net: Kısıtlama değil, doğru beslenme.