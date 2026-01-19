×
5 farklı uzmandan hayati açıklamalar! Uzun ve sağlıklı yaşamanın bilimsel reçetesi

Longevity kavramı son dönemde yalnızca bir trend değil, sağlıklı yaşlanmaya dair bilimsel bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, uzun ve kaliteli bir yaşam için beslenmeden harekete, stres yönetiminden zihinsel sağlığa kadar pek çok faktörün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Amaç, daha uzun yaşamak değil, sağlıklı, dengeli ve aktif bir yaşam sürmek. 2026’da uzun yaşam hedefiyle yeni adımlar atmak isteyenlere, 5 uzman kritik başlıklarda yol gösteriyor.