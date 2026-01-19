5 farklı uzmandan hayati açıklamalar! Uzun ve sağlıklı yaşamanın bilimsel reçetesi

Kalbin ritmi uzun yaşamın anahtarı
“Kalp sağlığını korumak, yalnızca kalp krizi riskini azaltmak değil, yaşam kalitesini ve süresini doğrudan etkileyen bir yatırım.”
Kalp Damar Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. İ. Oral Hastaoğlu, uzun ve sağlıklı yaşamın temel taşlarından birinin kalp-damar sağlığı olduğunu vurguluyor. Günümüzde kalp hastalıklarının yalnızca ileri yaşlarda değil, genç yaşlarda da görülebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hastaoğlu, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, stres ve düzensiz uyku gibi faktörlerin kalp sağlığını doğrudan etkilediğini belirtiyor.