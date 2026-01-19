5 farklı uzmandan hayati açıklamalar! Uzun ve sağlıklı yaşamanın bilimsel reçetesi

Uzun yaşamın görünmeyen yüzü: Zihinsel dayanıklılık

“Uzun yaşamanın sırrı yalnızca ne yediğimizde ya da ne kadar spor yaptığımızda değil, zihnimizde, ilişkilerimizde ve duygusal dayanıklılığımızda gizli.”

Psikolojik dayanıklılığın uzun yaşam üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Klinik Psikolog Melike Urcan, stres karşısında esnek kalabilmenin ve duyguları düzenleyebilmenin vücuttaki stres hormonu olan kortizolün dengede kalmasını sağladığını belirtiyor. Bu durum bağışıklık sisteminin güçlenmesine, hastalıklara yatkınlığın azalmasına ve kalp-damar sağlığının korunmasına katkı sağlıyor.