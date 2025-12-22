47 yaşında kilosundan rahatsız oldu, 10 haftada bambaşka bir insana dönüştü! 3 sırrını anlattı

Adams, "Bu yolculuk bana paha biçilmez dersler verdi. Şu basit gerçeği keşfettim: Herhangi bir orta yaşlı erkek, aslına bakarsanız herhangi bir insan, gençliğindeki kaslı vücudunu geri kazanabilir. Bunun için büyük bir fedakarlık yapmanıza gerek yok. Mesele, hepimizin her gün yaptığı birkaç küçük seçimden ibaret" ifadelerini kullandı.