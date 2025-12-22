47 yaşında kilosundan rahatsız oldu, 10 haftada bambaşka bir insana dönüştü! 3 sırrını anlattı

Guy Adams'ın fitness yolculuğu eylül ayında başladı. Bol bol yediği yaz tatilinin sonunda kendini şişman hissetmeye başlayan Adams, sıkı bir diyet ve spor programı başlatmaya karar verdi. Ardından gelen 10 ay boyunca koşu ve ağırlık antrenmanları yapan, karbonhidratları kesip gıda takviyeleri kullanan 47 yaşındaki Adams, bu süreçte öylesine başarı kaydetti ki bir erkek fitness dergisine kapak bile oldu. Adams bu süreçte, 5 kilo verdi, beli 5 santimetre incelirken ve karın çevresi de yaklaşık 15 santimetre inceldi. Öte yandan, vücudundaki kas kütlesini fazlasıyla artıran Adams'ın her bir pazısı ve uyluğu 5 santimetre kalınlaştı. Yaşadıklarını Daily Mail'e anlatan Adams, fiziksel değişimlerinin yanı sıra zihninin bir bıçak gibi keskinleştiğini, uyku düzeninin de çocuklarının doğduğu günden bu yana hiç olmadığı kadar iyi olduğunu vurguladı. Adams, Bu yolculuk bana paha biçilmez dersler verdi. Şu basit gerçeği keşfettim: Herhangi bir orta yaşlı erkek, aslına bakarsanız herhangi bir insan, gençliğindeki kaslı vücudunu geri kazanabilir. Bunun için büyük bir fedakarlık yapmanıza gerek yok. Mesele, hepimizin her gün yaptığı birkaç küçük seçimden ibaret ifadelerini kullandı. Adams, yaşadığı değişimin üç ayağının, yoğun egzersiz, dikkatli beslenme ve günlük takviye alımı olduğunu belirtti. (Adams'ın bu süreçte birlikte çalıştığı uzmanlarla iletişimini kapak olduğu dergi kurdu.) 10 haftalık yolculuğunda kendisine yol göstermesi için kişisel antrenör, yaşam koçu ve siyah kuşaklı sporcu Jason Smith ile çalışan Adams, Smith'in kendisi için özel olarak hazırladığı temel egzersizlerden oluşan bir programı izledi. Bu rutin, küçük bir dumbell seti kullanılarak yapılan pazı kıvrılma, omuz presi ve şınav gibi basit hareketlerden oluyordu. Adams, haftada dört gün ağırlık kaldırıyor, iki gün kardiyo egzersizi (koşu veya bisiklet) ve bazı karın egzersizleri yapıyordu. Salı günleri ise dinlenmeye ayrılmıştı. En güzeli de Smith'in hazırladığı program, Adams'ın günde en fazla 45 dakikasını alıyordu. Bu sayede Adams, tam zamanlı işinden, ailesinden sosyal hayatından geri kalmadan forma girebildi. Ancak bu 45 dakika dolu dolu geçiyordu. Tipik bir seans, her biri üç kez yapılan ve aralarında 45 saniyeden fazla ara olmayan 10 ila 12 egzersizden oluşuyordu. Bu sayede Adams kısa süre içinde büyük miktarda ağırlıkları kaldırabilir hale geldi. Egzersiz yapmaya başladığı eylül ayında bench press'te 60 kilogramdan fazlasını kaldıramayan Adams, birkaç ay içinde, neredeyse kendi vücut ağırlığı olan 80 kilogramlık ağırlıkları kaldırmaya başladı. Adams, sürecin beslenme ayağında da bir uzmanla çalıştı. Bu kişi birkaç yıl önce BBC'de yayınlanan yemek programı Yes Chef'i kazanarak ünlenen, eski 800 metre koşucusu ve model Chris Baber'dı. Yarışmadan sonra bir yemek kitabı kaleme alan ve sağlıklı beslenme uzmanı olarak çalışmaya başlayan Baber, Adams'tan dört şeyi beslenmesinden çıkarmasını istedi: Her türlü kızartma, gazlı içecekler, işlenmiş gıdalar ve paket servisler. Adams'ın beslenmesi bunların dışında iyi durumdaydı. Yine de Baber kendisinden çoğu karbonhidratın yerine protein koymak üzere tasarlanmış küçük değişiklikler talep etti. Adams'ın öğünlerindeki patates ve makarna gibi yiyecekleri azaltıp, yerine yeşil sebzeleri daha fazla tüketmesi gerekiyordu. Çay saatlerinde atıştırmalık olarak yediği çikolataların yerini de üzerine fıstık ezmesi sürülmüş ekşi mayalı kızarmış ekmekler aldı. Kahvaltıda mümkün olan zamanlarda, meyve ve birkaç kaşık chia tohumu ile karıştırılmış, yüksek proteinli bir yoğurt yiyen Adams, şekerden ve tatlıdan genel olarak uzak durdu. Adams, başlangıçta etinin yanında patates kızartması yerine ıspanak yemekte veya garson Tatlı ister misiniz? diye sorduğunda Hayır yanıtı vermekte zorlandı. Ancak bu fedakarlıklar kısa süre içinde rutin hale geldi. Adams, Bu durum beni çok şaşırttı. Eskiden yediğim patates kızartması ve tavuk kanadı gibi temel gıdaların boş kalorilerini ve sık sık yediğim cipsleri ne kadar az özlediğimden bahsetmiyorum bile ifadelerini kullandı. Baber'ın Adams'tan istediği bir diğer şey de alkol tüketimini tamamen bırakmasıydı. Bu konuda bir orta yol bulduklarını ve tükettiği içki miktarını büyük ölçüde azalttığını belirten Adams, Kağıt üzerinde bu büyük bir adım gibi görünüyordu. Ama pratikte kolay oldu. Günlük egzersiz yapmaya başladığımda, içki içme isteğim de azaldı dedi. Yeni rutinine başladığı ilk hafta, 3,5 kilo vererek 92'den 88,5'a düşen Adams, sonraki dokuz hafta boyunca, egzersizleriyle göğüs ve omuzlarında büyük miktarda kas geliştirmesine karşın, 1,5 kilo daha verdi. Üçüncü hafta itibarıyla antrenmanları yoğunlaştıkça, Adams hafif bir ağrı hissetmeye başladı. Bu ağrıya çözüm olarak Adams, fitness takviyeleri kullanmaya başladı. Kullandığı dört takviyenin çok abartılı ya da pahalı ürünler olmadığını belirten Adams, Biri egzersizden önce, biri egzersiz sırasında, ikisi de egzersizden sonra alınıyordu. En ilginç olanı, her sabah suyla karıştırıp içtiğim kreatin tozuydu. İlk olarak halterciler tarafından keşfedilen bu madde, kaslarınızın yorulmadan daha fazla tekrar yapmasına yardımcı oluyor. Kreatinin ayrıca bilişsel işlevleri desteklediği iddia ediliyor ifadelerini kullandı. Adams'a antrenmanlar sırasında, dehidrasyonu önleyen elektrolit hapları da alması tavsiye edildi. Ek olarak Adams egzersizden hemen sonra peynir altı suyundan üretilmiş protein ile ağrıyı önleyen amino asitler içeren bir antrenman sonrası tozu içtiğini ifade etti.