40 yaşından sonraki hamilelikler hakkında bilinmesi gereken 9 şey

32 yaşından sonrasına dikkat İlerleyen yaşlarda bir bebek sahibi olmak, kişinin ebeveynliğe daha duygusal ve finansal olarak hazır olduğu anlamlarına gelebilir. Ancak, yaşlı ebeveynler arasında doğurganlık oranları yükselirken, kısırlık sorun olmaya devam etmektedir. Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Enstitüsü’ne göre, kadınların doğurganlığı 32 yaşından itibaren kademeli olarak önemli ölçüde azalmaya başlıyor ve bu azalma hızı özellikle 37 yaşından sonra daha da artıyor.



Erkek doğurganlığı da yaşla birlikte azalır, ancak düşüş daha kademeli olmaktadır. Erkek partner yaşlandıkça doğum anormallikleri oranı artmasına rağmen, çoğu erkek 60'lı yaşlarına ve hatta 70'lerine kadar doğurgan kalabilmektedir.