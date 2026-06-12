40 yaş sonrası inme alarmı: Nasıl önlem alabilirsiniz?

İnmede zaman hayati önem taşır. Yüzde kayma, bir kolda güçsüzlük, konuşmada bozulma, ani görme kaybı, şiddetli baş dönmesi ya da ani ve çok şiddetli baş ağrısı ciddiye alınmalı.
Bu belirtiler ortaya çıktığında “geçer” diye beklememek gerekir. İnmede erken müdahale, kalıcı hasarı azaltabilir ve hayat kurtarabilir. Orta yaşta en güçlü korunma ise düzenli tansiyon takibi, sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenmek, hareket etmek, alkolü sınırlamak, uyuşturucu maddelerden kaçınmak ve uyku düzenini korumaktan geçiyor.