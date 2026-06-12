40 yaş sonrası inme alarmı: Nasıl önlem alabilirsiniz?

İnme, beyindeki bir damarın tıkanması ya da kanaması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu. Halk arasında “felç” olarak da biliniyor. Konuşma bozulması, yüzde kayma, kol veya bacakta güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Uzmanlara göre birçok kişi kanserden ölmeyi düşünerek korkuyor. Ancak nöroloji uzmanları için en büyük korkulardan biri, kişinin inme sonrası uzun yıllar kalıcı hasarla yaşamak zorunda kalması.