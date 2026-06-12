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40 yaş sonrası inme alarmı: Nasıl önlem alabilirsiniz?

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#Sağlık#İnme#İnme Riski
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 12:46

İnme uzun yıllar ileri yaş hastalığı gibi görüldü. Ancak uzmanlara göre artık 40’lı ve 50’li yaşlarda da daha sık karşımıza çıkıyor. Obezite, hareketsiz yaşam, işlenmiş gıdalar, kötü uyku, sigara, alkol ve bazı uyuşturucu maddeler riski artırıyor. İyi haber ise şu: İnmelerin büyük bölümü yaşam tarzı ve düzenli kontrollerle önlenebilir kabul ediliyor.