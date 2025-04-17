40-60 yaş arası en riskli grup! Aort yırtılması kalp krizi ve felçle sonuçlanabilir

ORTA YAŞ GRUBU İÇİN EN RİSKLİ DÖNEM

Aort diseksiyonu yani ana atardamarda yırtılmanın, kalp cerrahisinin karşılaştığı en acil durumlardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, bu hastaların ancak yarısının hastaneye ulaşabildiğini, ameliyat olanların ise yalnızca yarısının hayatta kalabildiğini ifade etti.

"Bu yırtıkların temelinde genellikle aortada genişleme yani anevrizma ile birlikte kontrolsüz yüksek tansiyon yer alır.Sırrı Süreyya Önder örneğinde olduğu gibi, daha önce 4.7 cm gibi sınırda ölçülen bir aort çapınız varsa ve kontrolsüz yüksek tansiyonunuz mevcutsa, risk çok yüksektir” dedi.