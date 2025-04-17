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40-60 yaş arası en riskli grup! Aort yırtılması kalp krizi ve felçle sonuçlanabilir

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#Aort#Aort Damarı Yırtılması#Felç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 13:08

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, aort damarın yırtılmalarının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek, özellikle 40 yaş sonrası, yüksek tansiyon veya aort kapak sorunu olan bireylerin yılda bir tomografi çektirmesini önerdi. Prof. Dr. Köksal, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği aort yırtılması üzerinden örnek vererek, bu gibi ani gelişen damar yırtılmalarında erken tanı ve düzenli takip ile hayat kurtarılabileceğini vurguladı.