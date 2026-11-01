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4 haftalık merdiven deneyi: Vücudunda yaşanan değişim şaşırttı... Günde sadece 5 dakika yeterli

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#Sağlık#Merdiven Egzersizi#Spor Salonu Alternatifi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 13:11

Her gün önünden geçtiğiniz merdivenler, sağlığınız için düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. Üstelik bu alışkanlığın etkilerini görmek için spor salonuna gitmek ya da saatlerce egzersiz yapmak gerekmiyor. Dört hafta boyunca merdiven çıkmayı deneyen bir gazetecinin yaşadıkları, basit bir günlük tercihin vücutta neleri değiştirebileceğini gözler önüne serdi. Peki, sonuçlar ne oldu?