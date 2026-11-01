4 haftalık merdiven deneyi: Vücudunda yaşanan değişim şaşırttı... Günde sadece 5 dakika yeterli

ASANSÖR YERİNE MERDİVEN TERCİH EDİLEBİLİR
Merdiven çıkmanın en önemli avantajlarından biri, özel ekipman gerektirmemesi ve günün farklı saatlerinde uygulanabilmesi. Özellikle masa başında uzun süre çalışan veya düzenli egzersiz yapmaya zaman ayıramayan kişiler, günlük hareket miktarlarını artırmak için merdivenleri değerlendirebilir.
Ancak kalp hastalığı bulunanların, uzun süredir hareketsiz yaşayanların veya egzersiz sırasında göğüs ağrısı, baş dönmesi ya da olağan dışı nefes darlığı yaşayanların yoğunluğu artırmadan önce sağlık uzmanına danışması gerekiyor.
Merdiven çıkmayı bir anda yoğun bir antrenmana dönüştürmek yerine küçük adımlarla başlamak ve düzenli hareket etmeyi alışkanlık haline getirmek önem taşıyor. Gün içinde asansör yerine merdivenleri tercih etmek, daha hareketli bir yaşam için basit ama etkili bir başlangıç olabilir.
The Telegraph’ın “The five-minute stair workout that could add years to your life” başlıklı haberinden derlenmiştir.