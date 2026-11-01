4 haftalık merdiven deneyi: Vücudunda yaşanan değişim şaşırttı... Günde sadece 5 dakika yeterli

Murphy, özellikle yeni başlayanların ikişer basamak çıkmak veya ağırlık taşımak gibi daha zorlayıcı yöntemlere hemen yönelmemesi gerektiğini vurguluyor. İkişer basamak çıkmak kalça ve uyluk kaslarını daha fazla çalıştırabilse de denge kaybı ve düşme riskini artırabiliyor. Bunun yerine önce düzenli ve kontrollü hareket edilmesi, ardından egzersiz yoğunluğunun kademeli olarak artırılması tavsiye ediliyor.

Merdivenlerde bulunan sahanlıkları dinlenmek için kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda tırabzandan destek almak da güvenli egzersiz açısından önem taşıyor. Uzmanlara göre merdiven çıkarken hem toplam basamak sayısını artırmak hem de zaman içinde tempoyu yükseltmek, egzersizin yoğunluğunu geliştirmek için kullanılabilecek iki temel yöntem arasında yer alıyor.