39 yaşında hayatını kaybetti: Araç tutmasıyla başlayan beyin tümörü hikâyesi

Bu belirtilerden birini yaşamak kişinin beyin kanseri olduğu anlamına gelmez. Baş ağrısı, yorgunluk, bulantı ve karıncalanma toplumda oldukça yaygındır ve çoğu zaman daha basit nedenlerle ortaya çıkar.
Asıl dikkat edilmesi gereken; kişinin normalinden farklı, açıklanamayan, kalıcı veya giderek şiddetlenen belirtilerdir. Yeni başlayan nöbet, aniden gelişen konuşma bozukluğu, yüzde kayma, tek taraflı güçsüzlük, bilinç kaybı, dayanılmaz baş ağrısı ya da ani görme kaybında acil yardım istenmelidir.
Haftalar içinde ilerleyen baş ağrısı, kusma, görme değişikliği, denge sorunu, unutkanlık veya kişilik değişiklikleri ise doktor tarafından değerlendirilmelidir. Beyin tümörü tanısı yalnızca belirtilerle konulamaz; nörolojik muayene ve gerekli görülmesi halinde görüntüleme yapılması gerekir.