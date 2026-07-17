39 yaşında hayatını kaybetti: Araç tutmasıyla başlayan beyin tümörü hikâyesi

Burrell’in bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiği ilk dönem 2021 yılının Noel tatiline uzanıyordu. Uzun bir otomobil yolculuğu sırasında beklenmedik biçimde araç tutması yaşayan Burrell, daha önce böyle bir sorunla karşılaşmadığı için durumu garipsemişti.

Aynı dönemde şiddetli migren benzeri baş ağrıları, mide bulantısı ve görme sorunları da yaşamaya başladı. Küçük oğlu kısa süre önce kreşe başladığı için başlangıçta bir mide enfeksiyonu kapmış olabileceğini düşündü.

Araç tutması tek başına beyin tümörüne özgü bir belirti değil. Ancak daha önce yaşanmayan bulantı, baş dönmesi, görme değişikliği ve giderek şiddetlenen baş ağrısının birlikte ortaya çıkması tıbbi değerlendirme gerektirebilir. Beyin tümörlerinde belirtiler, tümörün yerine ve kafa içindeki basınç değişikliklerine göre farklılaşabiliyor.