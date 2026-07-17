×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİKBEBEKÇOCUKERGENLİKEBEVEYNYAŞAMYAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

39 yaşında hayatını kaybetti: Araç tutmasıyla başlayan beyin tümörü hikâyesi

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Beyin Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 08:45

Antiques Roadshow programıyla tanınan müzayede uzmanı Theo Burrell, dört yıl süren glioblastom mücadelesinin ardından 39 yaşında hayatını kaybetti. Burrell’in hastalığından önce fark ettiği ilk değişikliklerden biri, daha önce hiç yaşamadığı araç tutmasıydı. Uzmanlar, beyin tümörü belirtilerinin tümörün bulunduğu bölgeye göre değişebildiğini; bazen görme bozukluğu, sakarlık, uyuşma ve kişilik değişiklikleri gibi beklenmedik şikâyetlerle ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Ancak bu belirtilerin büyük çoğunluğu çok daha yaygın ve ciddi olmayan nedenlerden de kaynaklanabiliyor.