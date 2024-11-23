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35 yaşında başlıyor, ölüme yol açabiliyor! Önleminizi erken yaşlarda alın

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Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 09:09

Yaşlanma vücutta birçok değişikliğe yol açıyor. Yaş aldıkça ilk kaybettiğimiz dokunun iskelet kası olduğunu belirten uzmanlar, özellikle boğaz ve yutak kaslarında yaşanan zayıflığın kişiyi ölüme dahi götürebileceği uyarısında bulunuyor. Prof. Dr. Mehtap Kaçar, yaşlılıkta ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri olan sarkopeni yani yaşa bağlı kas kaybı ile ilgili bilgi verdi.