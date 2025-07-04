Hamilelikten sandılar 4. evre kolon kanseri çıktı! “Oğlum geceleri ağlıyor, bana sarılıyor ve gitmemi istemediğini söylüyor”

Sonunda, eşimin arkadaşları onu bir bağış sayfası kurmaya teşvik etti ve ben ameliyattayken sadece birkaç saat içinde 17.000 dolar, 17 gün içinde de 30.000 dolar toplandı. İlk başta ihanete uğramış gibi hissettim ama annem bunu bir lütuf olarak görmeme yardımcı oldu.
Oğlumun büyüdüğünü görmek tüm bu süre boyunca beni bir arada tuttu. Cameron'a yıllardır kanser ve duygularla ilgili çocuk kitapları okuyoruz ve neler olduğunu anlamaya başladı.
Bir keresinde bana "Anne, kanserden ölebilir misin?" diye sordu ve ben donup kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. Geceleri bu konuda ağlıyor, bana sarılıyor ve gitmemi istemediğini söylüyor. Ama bana çok iyi bakıyor. Saçlarım daha uzundu, benim için at kuyruğu yapıyor ve dudaklarıma dudak balmı sürüyordu.