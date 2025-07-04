Hamilelikten sandılar 4. evre kolon kanseri çıktı! “Oğlum geceleri ağlıyor, bana sarılıyor ve gitmemi istemediğini söylüyor”

Semptomlarım yaklaşık yedi ya da sekiz aylık hamileyken başladı. Kadın doğum uzmanıma çok kötü karın kramplarım, rektal ve vajinal kanamalarım olduğunu söyledim ama endişelenmememi çünkü bunların hamilelikte yaşanabileceğini söyledi.

İlk hamileliğim olduğu için "Hamilelik böyle bir şey, bununla başa çıkabilirim, dayanıklıyım." diye düşündüm.