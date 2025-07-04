×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Hamilelikten sandılar 4. evre kolon kanseri çıktı! “Oğlum geceleri ağlıyor, bana sarılıyor ve gitmemi istemediğini söylüyor”

Güncelleme Tarihi:

#Kanser#Kolon Kanseri#Gençlerde Kolon Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 09:02

Jenna Scott'a gayet fit ve sağlıklı olmasına rağmen 31 yaşında 4. evre kolon kanseri teşhisi kondu. Hamilelik sırasında yanlış teşhis edilen semptomlar kanser teşhisini geciktirdi ve tedaviyi zorlaştırdı. Peki bu yaşta kolon kanseri olması normal mi?