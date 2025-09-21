×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

3 ayda 18 kilo verdi bir daha da geri almadı | Sağlıklı beslendiğini sanıyor ama büyük bir hata yapıyordu! Zayıflamasının sırrını anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Kilo Verme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 12:59

Dawn Marsh, bol bol meyve ve sebze yiyor, sağlıklı beslendiğini düşünüyor ancak bir türü şikayetlerinden kurtulamıyordu. Yaptığı çok basit bir değişiklikle 3 ayda 18 kilo verdi.