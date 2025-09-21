3 ayda 18 kilo verdi bir daha da geri almadı | Sağlıklı beslendiğini sanıyor ama büyük bir hata yapıyordu! Zayıflamasının sırrını anlattı

Avustralya'nın Adeleide şehrinde yaşayan Dawn Marsh, uzun zamandır meyve ve sebze ağırlıklı besleniyor, sağlığı için en iyisini yaptığını düşünüyordu. Ancak ne yaparsa yapsın eklemlerindeki iltihaplanmadan, cildindeki matlıktan ve hayatını cehenneme çeviren düşük enerji seviyesinden bir türlü kurtulamıyordu. Bir seyahat danışmanı olan Marsh, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, Beslenmemin oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyordum ama vücudumda çok fazla iltihaplanma vardı. Eklemlerim ağrıyordu, enerji seviyem düşüktü dedi. Marsh 55 yaşındaydı, 90 kilonun üzerindeydi ve dizindeki menisküs yırtıldığı için egzersizlerini yavaşlatmak zorunda kalmıştı. O kadar ki dizinin iyileşmesi için ameliyat olma ihtimali bile söz konusuydu. İltihaplı dizlerimde 93 kilogram taşımak hayatımı zorlaştırıyordu diyen Marsh, Hayatımın bu şekilde devam edeceğini ve bir daha asla zinde ve sağlıklı hissedemeyeceğimi kabullenmek istemiyordum ifadelerini kullandı. Bu şikayetler üzerine gittiği doktoru, Marsh'ın şeker seviyesinin yüksekliğine dikkat çekti. Gerçek şu ki Marsh'ın sağlıklı olduğunu düşünerek tükettiği şekerli meyveler, vücuduna faydadan çok zarar veriyordu. Doktorunun da tavsiyesiyle beslenmesini tamamen değiştiren Marsh, üç ayda 18 kilo gibi şaşırtıcı bir kilo kaybı elde etmekle kalmadı, aynı zamanda ağrılarından kurtuldu, cildi parladı, para tasarrufu yaptı ve enerjisini geri kazandı. Marsh'ın benimsediği ve doktor karı koca Michael Mosley ve Clare Bailey Mosley'nin bilimsel araştırmalar ışığında geliştirdiği beslenme programı kapsamında genellikle, ilk 12 haftada enerji alımı günde yaklaşık 900 kaloriyle sınırlandırılıyor. Daha kademeli bir süreç için 5:2 yaklaşımını izleyenler de oluyor. Marsh, üç ay içinde 93 kilodan 75 kilograma düştüğünü ve o zamandan beri kilosunu koruduğunu belirterek, Vücudumdaki inflamasyon, yanlış beslenmeden kaynaklanıyordu. Çoğunlukla meyve ve sebze yediğim için sağlıklı olduğumu sanıyordum, ancak şeker oranı yüksek meyveleri ve karbonhidrat oranı yüksek sebzeleri tercih ediyordum dedi ve ekledi: Güne Hindistan cevizi suyu veya meyve suyu ve bir kase meyve ile başlardım. Gün boyunca meyve atıştırır, ardından tatlı olarak mango yerdim. Her şey şeker, şeker, şekerdi. 'Sağlıklı' seçimlerimin şeker seviyemi yükselttiğinin farkında değildim. Çok uzun zamandır kilo veremediğim için kaydettiğim ilerlemeye inanamıyordum ifadelerini kullanan Marsh, İlk ay yaklaşık 5 kilo. Benim için önemli olan kilo vermek değildi ama kilo verdiğimi görmekten gerçekten keyif aldım dedi. Kısa sürede yemek yapmayı sevmeye başladığını da söyleyen Marsh, Tüm yemekleri taze pişirmeye ve zamanında yemeye çok dikkat ettim. Yemek planı yapabileceğimi, önceden pişirebileceğimi ve zamandan tasarruf edebileceğimi fark edince, toplu yemek pişirmeye, artanları dondurucuda saklamaya ve ertesi gün öğle yemeği için fazladan porsiyon hazırlamaya başladım diye konuştu. Dawn, meyve ve sebze ağırlıklı diyetini doğal yoğurtlar, sağlıklı kekler, doyurucu salatalar ve protein açısından zengin somon, tavuk ve dana eti içeren akşam yemekleriyle değiştirdi. Sabahları canı istediğinde çok az miktarda meyve yiyordu ancak bunu her gün yapmıyordu. Alkolü hiçbir zaman fazla tüketmemişti. Ancak asıl kötü alışkanlığı olan fast food'dan da vazgeçti. Marsh, Yoğun bir hafta geçirdiğinizde, eve giderken bir şeyler atıştırmak kolay gelebilir, ancak bu her zaman kendimi kötü hissetmeme neden olurdu dedi. Program süresince günlük yoga yapmaya devam eden ancak ekstra veya yüksek yoğunluklu egzersiz yapmayan Marsh, İlk kan tahlilime kıyasla, doktorum şimdi kan tahlillerimden çok memnun ve her şey yoluna girmiş görünüyor. Daha fazla enerjim var ve uykum düzeldi ifadelerini kullandı. Şu an 57 yaşında olan Marsh, cildinin de iyileştiğini, sağlıklı ve genç bir ışıltıya sahip olduğunu vurguladı. Benim rutinim pek çok insana ilham vermeyecektir, çünkü aslında bir rutinim yok diyen Marsh, her sabah çok az makyaj yapıp nemlendirici sürdüğünü söyledi. Marsh, Güneşe çıktığımda güneş kremi sürüyorum, ama cildimin temiz ve sağlıklı beslenmem, bol su içmem, çok nadiren alkol almam ve tercihen doğada, her gün yoga yapmam sayesinde bu hale geldiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Marsh, sağlığı veya kilosundan memnun olmayan herkese, değişiklik yapmak için hiçbir zaman geç olmadığını hatırlamalarını da tavsiye ederek sözlerini şöyle noktaladı: 20'li yaşlarımda yoga yapmaya başladım çünkü 90'lı yaşlarımda hareketli ve aktif olmak istiyordum ve 55 yaşında, bunun olmak istediğim kişinin vizyonu olmadığını fark ettim. Hayattaki ana amaçlarımdan biri, insanları kendilerinin en iyi halleri olmaya teşvik etmek ve bunu işim aracılığıyla yapıyorum. Yaptığım şeyi uygulamaya koyabilmek, müşterilerimi de etkiledi çünkü benim ilerlememi gördüler. Bir deneyin. Bu, hayatımda yaptığım en iyi şeydi.