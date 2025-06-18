‘2D:4D’ oranı kafaları karıştırdı! Parmaklarınızın uzunluğu sizin hakkınızda ne söylüyor? Bilim insanlarından şaşırtan uyarılar

Güney Avustralya Üniversitesi’nden Dr. Bethany Gower, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:



“Parmak uzunluklarının ölçülmesi ve karşılaştırılması ilk başta yenilik gibi görünse de, yapılan araştırmalar bunun kas gücü ve dayanıklılık performansını belirlemede güvenilir ve biyolojik olarak sağlam bir yöntem olduğunu gösteriyor.”