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‘2D:4D’ oranı kafaları karıştırdı! Parmaklarınızın uzunluğu sizin hakkınızda ne söylüyor? Bilim insanlarından şaşırtan uyarılar

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#Parmak Uzunluğu#2D4D Oranı#Egzersiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 08:30

Yüzyıllardır el falcıları, geleceğimizin ellerimizin çizgilerinde gizli olduğunu söylerken, modern bilim insanları parmaklarımızın uzunluğunun atletik potansiyelimiz gibi birçok önemli sırrı açığa çıkarabileceğini keşfetti. Özellikle dayanıklılık gerektiren spor dallarında başarıyı tahmin etmek için yeni ve basit bir yöntem ortaya konuldu: İşaret parmağı ve yüzük parmağı uzunlukları arasındaki oran.