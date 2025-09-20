28 yıl sonra gelen itiraf: ‘Öbür tarafta eşimle konuştum, geri dönmemi istedi'

"Kesin bir şekilde orada kalamayacağımı ve geri dönmem gerektiğini söyledi. Çünkü onunla kalırsam, hayatta kalan oğlum yetim kalacaktı. Her ne sebeple olursa olsun o geri dönemiyordu, ama ben dönebilirdim. Bir seçim yaptık ve ben geri dönmeyi seçtim.”