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26 yaşındaydı, formunun zirvesindeydi… Önemsemediği ağrı hayatını değiştirdi! Bu belirtilere dikkat

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#Lenfoma#Lenfoma Belirtileri#Lenfoma Evreleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 09:03

26 yaşında, hayatının en formda dönemlerinden birini yaşayan genç koşucu, önemsemediği bir belirti sonrası kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buldu. Başlangıçta sıradan bir rahatsızlık sandığı o belirti giderek ağırlaşırken, yaşadığı bir olay gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu. Doktorların verdiği haber ise hayatını tamamen değiştirdi. Genç adamın hayata tutunma hikâyesi ve yıllar sonra verdiği mesaj ise dikkat çekti.