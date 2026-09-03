26 yaşındaydı, formunun zirvesindeydi… Önemsemediği ağrı hayatını değiştirdi! Bu belirtilere dikkat

Cowan, Cancer Research UK’nin Race for Life organizasyonu gibi yardım etkinliklerine katıldı. Bugüne kadar iki Cardiff yarı maratonunu ve Birmingham Yarı Maratonu’nu tamamlayan Cowan, eylül ayında düzenlenecek Shoreditch Yarı Maratonu’na da katılmaya hazırlanıyor.
Tedavinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bacak ağrılarıyla mücadele etmeye devam eden Cowan, ayrıca bir stres kırığı yaşamasına rağmen koşudan vazgeçmedi. Vücudunun toparlanmasına büyük önem veren genç adam, köpük silindir, masaj tabancası, sauna ve buz banyosu gibi çeşitli toparlanma yöntemlerinden yararlanıyor.