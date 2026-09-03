26 yaşındaydı, formunun zirvesindeydi… Önemsemediği ağrı hayatını değiştirdi! Bu belirtilere dikkat

‘MÜMKÜN OLAN EN İYİ YERDEYİM’

“Vücudumun en iyi durumda olduğundan emin olmak için çok çabalıyorum” diyen Cowan, şu an kendisini hayatının en iyi fiziksel durumunda hissettiğini belirtti. “Mümkün olan en iyi yerdeyim. Hayatımda hiç bu kadar formda olmamıştım” dedi.



Koşu hedeflerini de büyüten Cowan, ilerleyen dönemde tam maratonlara ve hatta ultra maratonlara katılmak istediğini söyledi. Ancak şimdilik önceliği, 1 saat 48 dakika olan kişisel en iyi yarı maraton derecesini geliştirmek.