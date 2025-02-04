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2030 yılında 75 milyon kişi kanserle yaşayacak! Kanser riskini azaltan 12 önemli kural!

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#Kanser#Kanser Vakaları#Kanser Neden Arttı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:45

Kanser dünya genelinde ve ülkemizde ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Görülme yaygınlığı olarak 2. sırada yer alırken, ölüm nedenleri arasında birinci sıraya yükseliyor. Yine dünya genelinde her yıl yaklaşık 18 milyon yeni kanser vakası tespit ediliyor ve her yıl yaklaşık 9,6 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor.