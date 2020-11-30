2021’in yaramaz çocukları ikizler ve yay burçları olacak!

Boğa burcu çocukları Sakin, sabırlı ve iştahına düşkün olan sevgili Boğa burcu çocuklarımız, bu yıl kendi hayatlarında hedefler geliştirmeye odaklanacaklar. Kendi hedeflerini ortaya çıkartmak için özellikle onları Nisan ve Mayıs ayı daha fazla destekleyecek. Ama tüm yıl boyunca yeni hedefler koymaya uğraşacaklar. Özellikle hayatlarında yapmak istedikleri ne varsa onları biriktirerek adım adım giderek, üstüne bir tuğla daha koyarak inşa etmeyi öğrenecekler. Bu dönem ilgileri daha çok uzaya, kaşifliğe doğru merak salabilir. Onların bu meraklarını giderebilmek için biz ebeveynler onları meraklarına yönlendirecek alanlarla tanıştırabilir, onları bu konuda geliştirecek oyuncaklar alabiliriz. Ya da bu konudaki dergilerle onların hayatlarında neleri yapmaları gerektiği ile ilgili çözümleri buldurmak için onlara yardımcı olabiliriz.