2 doz Sinovac sonrası Biontech yapılır mı, etkileri ve yan etkileri ne olur? Uzmanlar açıkladı!

3. doz Sinovac ve Biontech aşısı, 2.dozdan ne kadar sonra yapılmalı? Songül Özer: Bu aslında yaşayarak öğrendiğimiz bir şey. Hiç böyle bir planımız yoktu, böyle bir olay da yoktu. İkinci dozdan sonra ne kadar süreyle aşılanmalılar gibi bir çalışma elimizde yok. Klinik çalışmalarda bunu ispat edemiyoruz ama şu anda dünyada, Haziran ve Temmuz ayı itibariyle koranavirüsün delta varyantı hızla yayılmaya devam ettiği için… Türkiye’de de delta varyantı İstanbul, Ankara gibi büyük iller başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından en son açıklanan rakam 236. Bu rakamlar delta varyantının olduğunu bildiğimiz, hatta delta varyantının kendi içerisinde tekrar mutasyona uğrayarak delta plus varyantına dönüştüğünü ve Türkiye’de de üç kişide delta plus varyantının da göründüğünü bildiğimiz için, ikinci aşıdan sonra Sinovac olanların Biontech ile aşılanmalarını öneriyoruz. Yani, 2. doz aşıdan en erken 1 ay sonra Sinovac yapıldıysa, en erken bir ay sonra üçüncü doz aşıyı Biontech olarak olabilirler. Delta varyantı nedeniyle acele ediyoruz.



Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu: İki doz BioNTech aşısı olmuş kişilerin üçüncü doz olarak BioNTech veya Sinovac aşısı olmasına gerek yok. Ancak Sinovac aşısı sonrasında üçüncü bir doz önerilmekte. Üçüncü doz için hem Sinovac hem de BioNTech öneriliyor fakat süre için, son aşının üzerinden ortalama 1-2 ay geçmesi gibi bir şart mevcut.