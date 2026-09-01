111 kiloydu, uyguladığı yöntemle 79 kiloya düştü! İki ayda zayıflatan diyet… Süreci tek tek anlattı

Scott Brown, orta yaşta farkında olmadan aldığı kilolar nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlanmaya başladı. Başlangıçta bel çevresindeki değişimin farkına bile varmayan Brown’ın kilosu yıllar içinde istikrarlı biçimde arttı. Bir dönem yaklaşık 111 kiloya ulaşan Brown, şiddetli sırt ve sinir ağrıları yaşamaya başladı:



“Aşırı kilolu olduğum için, nereye gidersem gideyim sanki iki dolu bavul taşıyordum. Bu, eklemleriniz ve kaslarınız için çok fazla bir yük.”