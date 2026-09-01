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111 kiloydu, uyguladığı yöntemle 79 kiloya düştü! İki ayda zayıflatan diyet… Süreci tek tek anlattı

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#Kilo Verme#Sağlıklı Beslenme#Fiziksel Değişim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 08:37

55 yaşındaki Scott Brown, yıllar içinde farkında olmadan aldığı kiloların hayatını ne kadar değiştirdiğini fark ettiğinde çözüm aramaya başladı. Ancak uyguladığı yöntem ve sonrasında yaşadığı değişim, kendi beklentilerinin çok ötesine geçti. Brown’ın kilo verme sürecinde yaptığı kritik değişiklikler ve yıllar sonra ulaştığı sonuç ise dikkat çekti.