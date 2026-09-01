111 kiloydu, uyguladığı yöntemle 79 kiloya düştü! İki ayda zayıflatan diyet… Süreci tek tek anlattı

SAĞLIKLI BESLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU
Scott Brown’ın kilo alması ilk bakışta şaşırtıcıydı. Çünkü beslenmesinde ev yapımı yemeklere, taze meyve ve sebzelere yer veriyor, hareketsiz bir yaşam sürmüyordu. Aksine sık sık erken kalkıyor, uzun koşulara çıkıyor ve bisiklet turları yapıyordu. Ancak zaman içinde ailece tüketilen yemeklerin düşündüğünden daha fazla karbonhidrat ve yağ içerdiğini fark etti.
Spagetti balonuz, lazanya ve fırında kızarmış et gibi doyurucu yemekler düzenli beslenmesinin parçasıyken, alkol tüketimi de yıllar içinde farkında olmadan günlük alışkanlığa dönüştü.