100 yaşını aşan insanların sırrı ne? Nasıl sağlıklı ve dinç kalabiliyorlar?

Basit şeylerden zevk alın

Yaklaşık 9 yaşındayken, annem Estelle, beni kışın donmuş olan bir gölete götürüp bana buz pateni yapmayı öğretirdi. Anneme çok yakındım. Babam işe gider, eve gelir, koltuğuna uzanır, uyuyakalırdı. Annem ise sporcuydu, bana açık havayı ve sporu sevmeyi öğretti.

Onun sayesinde çok iyi bir buz patencisi oldum ama eğer annem bana bunu öğretmemiş olsaydı, buz patenine hiç başlayamayabilirdim. Bana aynı zamanda tenis oynamayı da öğretti. O yaş grubundaki bir kadın için sporla ilgilenmek çok sıra dışıydı.