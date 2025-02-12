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100 yaşını aşan insanların sırrı ne? Nasıl sağlıklı ve dinç kalabiliyorlar?

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#Sağlık#Uzun Yaşam#Sağlıklı Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 10:36

Yüz yıl yaşamış insanlardan öğrenebileceğimiz çok şey var. Bizim kırklı yaşlarımızda belimiz, sırtımız, dizlerimiz ağrımaya, yataktan yorgun kalkmaya, unutkanlık yaşamaya başlıyoruz. Peki bu insanlar 100 yaşına kadar nasıl sağlıklı ve dinç kalabiliyor? Kimi uzun ve sağlıklı bir ömrün sırlarını beslenmesine bağlıyor kimi sosyal ilişkilerine kimi de aşka…