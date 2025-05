Tüm bu çalışmalar gösteriyor ki, kavrama gücü yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda genel sağlığın ve yaşam süresinin de habercisi olabilir. Uzmanlar, bu nedenle yaş ilerledikçe bu tür ölçütlerin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.



New York Post'un 'This simple tennis ball test can tell how well you’re aging — and predict if you’ll live to 100' başlıklı haberinden yararlanılmıştır.