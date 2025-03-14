10 saat aralıksız oturdu, uçakta ölümle burun buruna geldi! ‘Hala hayatta olmam bir mucize’

BAYILIKTAN 6,5 SAAT SONRA MÜDAHALE EDİLEBİLDİ
O sırada uçakta bulunan bir doktora ve yardımına koşan uçuş görevlilerine şükranlarını sundu, “Onlar hayatımı kurtardılar, bana bir oksijen tüpü verdiler, beni business class'a taşıdılar, yatırdılar. Aşırı derecede kusuyordum, terliyordum” ifadelerine yer verdi.
Yere yığılmasından uçağın inişine ve ardından hayati tehlike arz eden kan pıhtısının teşhis edildiği hastaneye varışına kadar toplam altı buçuk saat beklemek zorunda kaldığını anlatan Emily, “Hâlâ hayatta olmam aslında bir mucize” dedi.