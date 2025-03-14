10 saat aralıksız oturdu, uçakta ölümle burun buruna geldi! ‘Hala hayatta olmam bir mucize’

10 saatten fazla bir süredir ilk kez ayağa kalkan 33 yaşındaki kadın, “Tuvalete gitmeyi bekliyordum ve birdenbire göğsümde çok derin bir ağrı hissettim. Üç kez öksürdüm ve hatırladığım son şey bu oldu” dedi.

Yere indikten sonra yapılan testler, her iki akciğerine giden kan akışını kesen bir kan pıhtılaşması yaşadığını ortaya çıkardı.