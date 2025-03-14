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10 saat aralıksız oturdu, uçakta ölümle burun buruna geldi! ‘Hala hayatta olmam bir mucize’

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#Masif Bilateral Saddle#Pulmoner Emboli#Uçuşlarda Hareket Etmek
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 08:23

13 saatlik uçuşun 10 saatinde aralıksız oturan Emily isimli bir kadın, sonunda tuvalete gitmek için ayağa kalktığında yere yığıldı. Sebebi ise ölümcüldü!