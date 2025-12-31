10 klinik çalışmanın ortak bulgusunu açıkladı: Bu diyet Alzheimer’da beyin fonksiyonlarını olumlu etkiliyor

Mevcut yaklaşımlar daha çok semptomların kontrol altına alınmasına ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılmasına odaklanıyor. Öte yandan bilimsel çalışmalar, ketojenik diyetin Alzheimer hastalığında beyin fonksiyonlarını ve bilişsel işlevlerin korunmasını destekleyebileceğine işaret ediyor; bu alandaki bulgular ise giderek artıyor.

Prof. Dr. Murat Baş, beslenme temelli stratejilerin, özellikle de ketojenik diyetin, destekleyici bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti, önemli bilgiler verdi.