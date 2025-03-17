10 gün boyunca et ve yumurta dışında bir şey yemezseniz ne olur? Tanınmış yazar bu soruya yanıt aradı

Etobur diyet bir süredir gündemden düşmüyor. Bu beslenme şeklinin otoimmün hastalıklardan otizm ve DEHB gibi nörogelişimsel bozukluklara kadar birçok soruna iyi geldiği öne sürülüyor.

"Etobur ol" tavsiyeleri yağmaya başladığında önce canının sıkıldığını, zira böyle şeylere kolay kolay inanmadığını hatta e-posta gönderenlere kaba yanıtlar yazdığını belirten Spicer şöyle devam etti: