10 gün boyunca et ve yumurta dışında bir şey yemezseniz ne olur? Tanınmış yazar bu soruya yanıt aradı

ONUNCU GÜN

Ekmek ve çikolatalı pastadan sonra keton değerim 0,4'e düştü. Ketoziste değilim artık, diyetlerden nefret ediyorum.

Bütün tereddütlerime ve kafa karışıklıklarıma karşın, bu şekilde beslenmenin tüm tuhaflığına karşın, etoburken kendimi daha iyi hissediyorum.

Ketojenik beslenmenin mental sağlığa ve DEHB gibi durumlara etkisine dair araştırmalar henüz çok yeni olabilir. Dahası bu şekilde beslenmek zihinsel anlamda faydalıysa bile fiziksel sağlığa nasıl bir maliyeti olduğunu bilmiyoruz.

Ancak şunu biliyorum: Etobur diyetimi bırakıp normale yakın, makul beslenmeye geri döndüğümde kaygılı ruh halim geri döndü. O nedenle bugün kahvaltıda kuzu eti, hamsi ve bir avuç dolusu zeytin yedim ve şu an ruh halim iyiye gidiyor.

