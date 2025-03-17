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10 gün boyunca et ve yumurta dışında bir şey yemezseniz ne olur? Tanınmış yazar bu soruya yanıt aradı

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#Sağlık#Yaşam#Etobur Diyeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 09:09

10 gün boyunca sadece hayvansal gıdalarla beslenirseniz ne olur? Restoran eleştirmeni ve İngiltere televizyonlarında yayınlanan MasterChef programının eski jürisi Kate Spicer, bu soruya yanıt aradı. Peki neden?