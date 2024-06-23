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1 çay kaşığında 800 mg kalsiyum var! Yumurtanın kabuklarını sakın atmayın, öyle faydaları var ki...

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#Yumurta#Yumurta Kabuğu#Yumurta Kabuğunun Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 08:21

Güçlü kemik oluşumu için kalsiyumun yanı sıra D vitamini, K vitamini, folik asit-B vitaminleri, potasyum, magnezyum, fosfor, omega 3 yağ asiti, protein ve egzersiz de gereklidir.