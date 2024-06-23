1 çay kaşığında 800 mg kalsiyum var! Yumurtanın kabuklarını sakın atmayın, öyle faydaları var ki...

KEMİK ERİMESİNİ AZALTMAYA YARDIMCI

Yumurta kabuğu kalsiyumu ve D3 vitamini takviyesiyle yapılan çalışmalarda kemik yoğunluğu ölçümlerinde artışlar gözlemlenmiştir. Bu nedenle de osteoporoz (kemik erimesi hastalığı) riskini azaltmaya yardımcı, iyi bir kalsiyum kaynağı olarak güvenli bir şekilde günlük beslenmeye eklenebilir.