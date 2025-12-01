1.3 milyon yeni vaka var! Tokalaşmakla, sarılmakla, tükürükle bulaşır mı? İşte AIDS hakkında doğru bilinen yanlışlar

Tokalaşmak, sarılmak, tükürükle bulaşır mı?

HIV dokunmak, tokalaşmak, sarılmak, gözyaşı, ter, tükürük, aynı yerde oturmak, aynı havayı solumak, aynı havuzu, banyoyu ve tuvaleti paylaşmak, kapı tokmağı, kulaklık ortak kullanımı ya da sivrisinek, arı sokması ile bulaşmaz.,

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları hastaları tespit ettikten sonra takip ve tedavilerini üstlenmektedirler. Günümüzde HIV’den tamamen kurtulmak mümkün değil, hastalıkla barış içinde yaşamak mümkündür. Hekime zamanında başvuran, düzenli takip edilen, ilaçlarını aksatmadan kullanan hastalar hem uzun ve kaliteli bir yaşam sürebilmekte, hem de hastalığın başkalarına bulaşmasını engellemiş olmaktadırlar.

HIV bugün dünyada ve Türkiye’de tüm din, dil, etnik köken, meslek, yaş, kadın, erkek, çocukları ilgilendirmektedir. Hastalık açısından riskli davranışları olan kişiler kan testi yaptırmalıdır. Erken teşhis ve güvenli seks, herkesin hayatını kurtaracaktır.