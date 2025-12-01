×
Aile Haberleri

1.3 milyon yeni vaka var! Tokalaşmakla, sarılmakla, tükürükle bulaşır mı? İşte AIDS hakkında doğru bilinen yanlışlar

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Aids#HIV
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 12:36

AIDS hâlâ birçok kişi için korku ve önyargı kaynağı olmaya devam ediyor. Oysa bilimsel veriler, bu korkuların büyük ölçüde bilgi eksikliğinden kaynaklandığını gösteriyor. HIV, sarılmakla, tokalaşmakla, aynı tabaktan yemekle ya da aynı tuvaleti kullanmakla bulaşmaz. Ancak bu yanlış inanışlar, HIV ile yaşayan bireylerin damgalanmasına ve toplumdan dışlanmasına neden oluyor. 1 Aralık Dünya AIDS Günü, bu önyargıları kırmak ve doğru bilgiyi yaymak için önemli bir fırsat sunuyor.