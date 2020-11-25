​Evde spor yaparken bunlara dikkat edin

Bu durum da sizi kanser, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve diğer ciddi sağlık sorunları için daha yüksek risk altına sokar. Öyle ki Amerikan Kanser Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, her gün altı saat veya daha fazla oturan insanların üç saatten az oturanlara kıyasla erken ölüm riski daha fazla olduğu görülüyor.