​Evde spor yaparken bunlara dikkat edin

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede vakaların tekrar artışa geçmesi, yeni yasakları da beraberinde getirdi. Bu dönemde salgın nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren, hareketsiz kalan ve spor salonlarına gitmek istemeyen birçok kişi egzersiz arayışı için online platformlara yöneldi. Bu arayışın hareketsizliği azaltmak adına olumlu olduğu kadar yanlış yapılacak hareketlerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, hareketler yapılırken sakatlık yaşanmaması için önemli uyarılarda bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs vakaları her geçen gün artarak devam ediyor. Aşı çalışmalarında son aşamaya gelinirken salgının yayılım hızını yavaşlatmak için çeşitli tedbirler alınıyor. Bu kapsamda ülkemizde de yeni tedbirler alındı ve yarı karantina dönemine geçiş yapıldı. Tekrardan başlayan yasaklar ile birlikte artan hareketsizliğin yol açabileceği sorunlara karşı online platformlardan basit egzersiz arayışları da başladı.
2
Abone Ol
Uzmanlar ise hareketler yapılırken sakatlık yaşanmaması için kişileri dikkatli olmaları yönünde uyarırken, Dr. Serap Latif Raif de konuyla ilgili tavsiyelerde bulundu.
3
Abone Ol
İyi bir araştırmacı olun
Gündelik yaşantımıza fiziksel aktivite katmak bağışıklık sistemi için de büyük önem taşıyor. Bu hareketleri yaparken dikkat etmek gerekiyor. İlk olarak iyi bir seçici olmalıyız. İnternette binlerce spor videosu karşımıza çıkabilir. Önüne gelen herkes bunu çekebilir, o yüzden öncelikle kendi vücudumuza uygun ve güvenilir kaynak olan çekimi uygulamalıyız.
4
Abone Ol
Bir efsane var: "Yoğun çalışma hızlı sonuç verir". Bu vücudunuza bağlıdır. O yüzden performansınızı kademeli arttırmanız gerekiyor. Bir anda yüklenmeler sakatlık yapabilir. Terleyince kilo vereceğim düşüncesi karşımıza çıkan en büyük yanlışların başında geliyor. Kalın giyinmek de terletir. Bu düşünce ile yapılan çalışmanın sonucunda vücut susuz kalabilir başka sorunlar ortaya çıkabilir.
5
Abone Ol
Dinlenmek büyük önem taşıyor
Dinlenme de çok önemli bir yere sahip. Kasların çalışmaya kadar dinlenmeye de ihtiyacı var. Biz ara vermeden egzersiz programına devam edersek zorlamaya bağlı sorunlar oluşabilir.
6
Abone Ol
Isınmadan direk hareketleri yapmaya başlamamalıyız. Bu ısınma ile vücudumuza hazırlık ol komutu vererek ani sakatlanmaların önüne geçebiliriz.
7
Abone Ol
Çalışma yapacağız ortamında rahat olması önem taşıyor. Bu yapacağınız hareketlerin vücudunuza daha iyi etki oluşturması için beslenme ve uyku düzeninize de dikkat etmek gerekiyor.
8
Abone Ol
Uzaktan çalışma, çevrimiçi evde eğitim ve medya tüketimi (Film, dizi izleme vs) süresi ile günlük oturma oranı da arttı. Kesintisiz süreler boyunca oturmanın kan akış düzenlemenizi ve kaslarınızı olumsuz etkiliyor. Metabolizmayı yavaşlatır ve bu da kan şekerini kontrol etme sorununu ortaya çıkarır.
9
Abone Ol
Bu durum da sizi kanser, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve diğer ciddi sağlık sorunları için daha yüksek risk altına sokar. Öyle ki Amerikan Kanser Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, her gün altı saat veya daha fazla oturan insanların üç saatten az oturanlara kıyasla erken ölüm riski daha fazla olduğu görülüyor.