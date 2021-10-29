Galaksi Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Bilinen Galaksiler Ve İsimleri

Bir galaksi bir yıldız kümesidir. Yerçekimi kuvveti tarafından bir arada tutulan gaz ve tozlardan oluşur. Galaksilerin içinde gezegenler, kara delikler, aylar, kuyruklu yıldızlar ve karanlık maddeler bulunur.

Galaksi Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Spiral Galaksiler

Kendi Gökadamız ve Andromeda gökadası tipik, büyük sarmal gökadalardır. Merkezi bir çıkıntı, bir hale, bir disk ve spiral kollardan oluşurlar. Yıldızlararası malzeme genellikle sarmal gökadaların diskleri boyunca yayılır. Özellikle sarmal kollarda parlak salma bulutsuları ve sıcak, genç yıldızlar mevcut olup, bu da yeni yıldız oluşumunun hala meydana geldiğini göstermektedir. İki çeşit sarmal galaksi vardır. Bunlar;

Çubuklu Sarmal Galaksi

Çubuksuz Sarmal Galaksi olarak ayrılır.

Sarmal galaksilerde parlak kısımlarının çapları yaklaşık 20.000 ila 100.000 ışıkyılı arasında değişiyor. Mevcut gözlemsel verilere göre, sarmal gökadaların görünür kısımlarının kütlelerinin 1 milyar ila 1 trilyon Güneş arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Galaksimiz ve M31, spiraller ilerledikçe nispeten büyük ve kütlelidir.

Eliptik Galaksiler

Eliptik gökadalar neredeyse tamamen eski yıldızlardan oluşur ve küre veya elipsoid (biraz ezilmiş küreler) şekline sahiptir. Sarmal kollardan eser yoktur. Işıklarına daha yaşlı kırmızımsı yıldızlar hakimdir. Yakındaki daha büyük eliptiklerde, birçok küresel küme tanımlanabilir. Toz ve salma bulutsuları eliptik gökadalarda göze çarpmaz, ancak birçoğu az miktarda yıldızlararası madde içerir.

Düzensiz Galaksiler

Hubble, az önce tanımladığımız kategorilerle ilişkili düzenli şekillere sahip olmayan gökadaları düzensiz bir gökadanın toplama kutusuna sınıflandırdı. Tipik olarak, düzensiz gökadaların kütleleri ve parlaklıkları sarmal gökadalardan daha düşüktür. Düzensiz gökadalar genellikle düzensiz görünürler ve birçoğu nispeten yoğun yıldız oluşum faaliyetinden geçer. Hem genç popülasyon I yıldızlarını hem de yaşlı popülasyon II yıldızlarını içerirler.

Bilinen Galaksiler ve İsimleri

Galaksi NGC 6753

NASA/ESA Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan galaksi, sarmal kollardaki mavi patlamalar, morötesi ışıkta parlak bir şekilde parlayan genç yıldızlarla dolu bölgelerdir. daha kırmızı alanlar ise daha yaşlı yıldızları temsil eder. Bu galaksi Dünya'dan 150 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunmaktadır.

Samanyolu

Yerel Gruptaki ikinci en büyük gökadamız, 10^12 güneş kütlesi kütlesine sahiptir ve zaten bildiğimiz gibi, bir çubuklu sarmal gökadadır. Ortalama çapının yaklaşık 100.000 ışıkyılı olduğu ve 200.000 ila 400.000 milyon yıldız arasında olduğu tahmin edilmektedir. Galaksinin merkezinden yıldızımız Güneş'e kadar yaklaşık 25.766 ışıkyılı vardır.

Hockey Sopası Galaksisi

NGC 4656 veya galaksi hokey sopası olarak bilinen bir galaksidir. Canes Venatici takımyıldızında bulunur. Bu kısmi görüş nedeniyle adı kafa karıştırıcı olsa da, aslında bir hokey sopasını andırmaktadır. Bu olağandışı şekil, NGC 4656 ile bir çift yakın komşu, NGC 4631 ve NGC 4627 arasındaki bir etkileşimden kaynaklanmaktadır.

Büyük Macellan Bulutu

Büyük Macellan Bulutu, aynı zamanda Yerel Grup'un bir üyesi olan bir cüce gökadadır. Dünya'dan 160.000 ışık yılı uzaklıkta; 'o kadar yakındır' ki, Dorado ve Mensa takımyıldızları arasında yer alan Dünya'nın güney yarım küresinde çıplak gözle soluk bir nesne olarak görülebilir. Portekizli kaşif Fernando de Magallanes, bu galaksinin varlığını ilk keşfeden kişiydi, dolayısıyla onun adını aldı.

Andromeda Gökadası

Andromeda galaksisi, Andromeda takımyıldızında Dünya'dan 2.537 milyon ışıkyılı uzaklıktadır. Gezegenimize 'yakınlığı', onu Dünya'daki çıplak gözle görülebilen en uzak nesne yapar. En yakın dev gökadadır ve yaklaşık olarak Samanyolu ile aynı sayıda yıldız içerir.

Puro Galaksisi veya Messier 82

Puro galaksisi, Andromeda veya Büyük Macellan Bulutu ile birlikte en belirgin olanlardan biri olduğundan, yerel Grupta yaklaşık 51 galaksi vardır. Büyükayı takımyıldızında, Dünya'dan yaklaşık 12 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan uzun ve dar düzensiz bir gökadadır.

Molinete Galaksisi

Büyük Ayı takımyıldızı yönünde Dünya'dan 25 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan Molinete gökadası veya NGC 5457, Samanyolu mahallemizdeki en büyük gökadalardan biridir.

Sombrero Galaksisi

Sombrero galaksisi, Başak takımyıldızında Dünya'dan yaklaşık 28 milyon ışıkyılı uzaklıktadır. Bu galaksinin bir şapka gibi görünmektedir. Merkez ampulün dağınık parlaklığı da milyarlarca eski yıldızdan kaynaklanmaktadır.

Girdap Galaksisi

Dünya'dan yaklaşık 35 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Whirlpool galaksisi, basit dürbünle görülebilen gece gökyüzümüzdeki en parlak galaksilerden biridir. Canes Venatici takımyıldızında bulunan sarmal bir gökadadır.