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Haber Giriş: 18.12.2019 - 14:03 | Son Güncelleme:

Furkan isminin anlamı nedir? Furkan ne demek?

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Furkan isminin anlamı nedir? Furkan ne demek?
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Furkan isminin anlamı, çocuklarına bu ismi koymak isteyen ebeveynler tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan bu isim, belirli anlamlara gelmektedir. Peki, Furkan isminin anlamı nedir ve Furkan ne demek? İşte, Furkan ismi Kuran'da geçiyor mu sorusuyla ilgili bazı detaylar

Furkan ismi hakkında Türkiye genelinde yapılan bir analize göre toplamda 26.000 kişi Furkan ismini kullanmaktadır. Arapça kökenli olan Furkan ismi, erkek ismi olarak bilinmektedir.

Furkan ismine sahip olan kişiler karakter yönünden genellikle güvenilir ve kişilerle iletişimi kuvvetli olmaktadır. İsmi taşıyan kişiler genellikle sert bir yapıya sahip ama başarılı ve çevre tarafından sayılan kişiler olarak bilinmektedir.

FURKAN İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli olan Furkan isminin anlamı, birçok ifadeye sahiptir. İlk olarak Furkan ismi, tefrik yani doğruyu yanlıştan ayırma anlamına gelir. Ayrıca iyi ve kötü arasındaki farkı gösteren, ifade eden anlamındadır.

FURKAN NE DEMEK?

Furkan ismi Kuran'da geçen bir isimdir. Kur’an-ı Kerim’de geçen Furkan ismi, pek çok kişi tarafından Furkan ne demek şeklinde araştırılmaktadır. Kuran'da da Furkan ismi hakkı batıldan ayırma anlamında kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Furkan ismi Furkan suresinin 1. ayetinde geçmektedir.

 

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