Funda İsminin Anlamı Nedir? Funda Ne Demek? Funda Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Türkiye'de yaklaşık 142 bin kişi Funda ismini taşıyor. Funda isminin en çok olduğu iller ise şu şekilde sıralanabilir: 1- İstanbul 2- Eskişehir 3- Bursa

Funda İsminin Anlamı Nedir? Funda Ne Demek?

Funda isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Çöl ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen bir bitki türü

İkinci Anlamı: Doğrudan doğruya denize dökülen büyük nehir

Üçüncü Anlamı: Yüzü ay kadar parlak ve güzel olan kadın (Bu anlamı dilimizde kazanmıştır.)

Funda İsminin Özellikleri

1- Cana yakın, hoşsohbet

2- Kibirden ve gösterişten uzak, alçakgönüllü

Funda İsminin Analizi

Hece Sayısı: 2

Renk Sembolü: Pembe / Turuncu

Uğurlu Sayısı: 2

Funda Adının Kökeni

Rumca bir isim olan Funda, Antik çağlardan beri kullanılmaktadır.

Funda İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Semra

2- Suna

3- Gonca

4- Irmak

5- Ayça

Funda İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Funda isminin Kuran'ı Kerim'de geçip geçmediği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Rumca kökenli bir sözcük olan Funda, Kuran'da geçmemektedir.