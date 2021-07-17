Funda İsminin Anlamı Nedir? Funda Ne Demek? Funda Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Antik Yunan döneminden beri kullanılmakta olan Funda kelimesi, orijinal dilinde ''fundano'' şeklinde yazılır. Ülkemizde kız çocuklarına verilen en popüler isimlerden biri olan Funda, Erica cinsindeki bitki türlerinin ortak adıdır. Irmak kelimesiyle eş anlamlı olan bu kelime, denize dökülen büyük akarsu anlamına gelir. Funda ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 142 bin kişi Funda ismini taşıyor. Funda isminin en çok olduğu iller ise şu şekilde sıralanabilir: 1- İstanbul 2- Eskişehir 3- Bursa
Funda İsminin Anlamı Nedir? Funda Ne Demek?
Funda isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Çöl ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen bir bitki türü
İkinci Anlamı: Doğrudan doğruya denize dökülen büyük nehir
Üçüncü Anlamı: Yüzü ay kadar parlak ve güzel olan kadın (Bu anlamı dilimizde kazanmıştır.)
Funda İsminin Özellikleri
1- Cana yakın, hoşsohbet
2- Kibirden ve gösterişten uzak, alçakgönüllü
Funda İsminin Analizi
Hece Sayısı: 2
Renk Sembolü: Pembe / Turuncu
Uğurlu Sayısı: 2
Funda Adının Kökeni
Rumca bir isim olan Funda, Antik çağlardan beri kullanılmaktadır.
Funda İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Semra
2- Suna
3- Gonca
4- Irmak
5- Ayça
Funda İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Funda isminin Kuran'ı Kerim'de geçip geçmediği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Rumca kökenli bir sözcük olan Funda, Kuran'da geçmemektedir.