Fren müşürü nedir, ne işe yarar ve hangi sistemin parçasıdır? Fren müşürü bozulursa ne olur ve tamiri nasıl yapılır

Fren müşürü pek çok işleve sahiptir. Fren müşürünün belirli bir çalışma mekanizması bulunmaktadır. Bu mekanizma işleyişi arıza durumunun ortaya çıkmasında önem arz etmektedir.

Fren Müşürü Nedir?

Fren müşürü; fren sensörü, fren lambası ve fren şalteri şeklinde de bilinmektedir. Fren müşürünün esas işlevi, frene basıldığını tespit etmektir. Sürücünün frene basması durumunda, fren müşürü kontakları kapanmaktadır ve elektronik kontrol ünitesinin içerisine frene basılmış olduğunun sinyali gönderilmektedir. Fren pedalı sisteminde üst kısımda yer alan yaylı anahtar şeklindeki şalterlerdir. Bununla birlikte BPP Sensor ya da Brake Pedal Position Sensor ve fren pedalı pozisyon sensörü olarak bazı araçlarda iki farklı şalter biçiminde bulunabilmektedir.

Fren Müşürü Ne İşe Yarar?

Fren pedalı müşür yaylı şekilde iki konumlu çalışabile bir elektrik anahtarını ifade etmektedir. İki çalışma şekli bulunmaktadır. ON ya da OFF şeklindedir ve bu durum ise pedala basılı ya da pedala basılı değil biçiminde sinyal üretmektedir. Şalterin sinyali ECU’ya iletilmektedir. Fren müşürünün öncelikle çalışma mekanizmasını iyi bir biçimde bilmek gerekmektedir. Araç içindeki tam görevi veya nasıl işlediği konusunda bilginin mevcut olması durumunda fren müşürü arızası hakkında da yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak mümkündür.

Fren müşürü, mevcut aracın donanımsal olarak belli bir bölümünde görev almaktadır. Araç içinde pek çok kullanıcı yerini bilmemektedir veya işlevini fark etmemektedir. Ancak muhtemel durumlar için fren müşürünün arızalanma durumlarını iyi bir biçimde bilmek ve kontrolü elde tutmak gerekmektedir. Araçlar son zamanlarda donatılmış uyarı ikazları vasıtası ile arızalanma durumlarında sürücüyü ikaz lambaları ile beraber uyarmaktadır. Bu sayede muhtemel sorunlarda araç çok daha fazla çalıştırmadan herhangi bir oto servise götürebilmek mümkün olmaktadır.

Fren Müşürü Bozulursa Ne Olur?

Fren pedalı müşürün arızalanması durumunda arıza kodu oluşturularak OBD sistemine kaydedilmektedir. Fren müşürünün arızalandığı durumda, arabanın fren ya da stop lambaları devamlı yanmaktadır veya hiç yanmamaktadır. En basit olarak bu biçimde anlaşılabilmektedir. Fren müşürü ya da sensörü arızalandığı zaman, motor kontrol ünitesi mevcut yakıt enjeksiyonunu azaltmaktadır ve motorun çekişi düşmektedir. Hız sabitleme sistemi ya da cruise control ise çalışmamaktadır. Şalter arızalı haldeyken fren destek mekanizması çalışmamaktadır. Bununla beraber fren müşürü arızalandığı vakit otomatik şanzımanlı olan otomobillerde vites direkt olarak kilitlenmektedir.

Güvenlik nedeniyle otomatik arabalar içerisinde vitesi park "P" ve aynı zamanda boş "N" konumlarına alabilmek için, fren pedalına basma koşulu konulmuştur. Şayet fren müşürü bozuksa, kontrol ünitesi mevcut fren pedalına basıldığını algılayamamaktadır ve vitesi kilitlemektedir. Vites o zaman hangi konumda ise o konumda kalmaktadır. Bu arızanın çözülebilmesi için vites kolunun alt tarafı açılarak kilit kolunun indirilmesi gerekli olmaktadır. Bu şekilde vites kolu serbest duruma gelmektedir. Ayrıca fren müşürü bozuksa tamir edilmesi gerekmektedir.

Fren Müşürü Tamiri Nasıl Yapılır?

Müşür sistemleri genel itibari ile tamir edilememektedir. Fren müşürü konumu sebebiyle sadece gevşeme sebebiyle çalışmıyor olabilmektedir. Bu durumda ise fren müşürünün arızası için doğru bir tespit yapmak son derece önemli olmaktadır. Yerinden çıkmış olan bir fren müşürü için sabitleme uygulamasının yapılması gerekmektedir. Sadece yerinden çıkmış bulunan bir müşür için tamir işlemi uygulanabilmektedir fakat doğru bir tespitin yapılabilmesi gerekmektedir. Fren müşürü tamirinin yapılmasının ardından yeniden aynı sorunu göstermesi durumunda değişim yapılması gerekmektedir.

Fren Müşürü Hangi Sistemin Bir Parçasıdır?

Fren müşürü, yaylı sistemin bir parçasıdır. Yaylı sistem üstünden çalışan fren müşüründe, pedal kısmından baskı yapılmamasından dolayı sürücü frene devamlı basıyormuş gibi bir şekilde uyarı lambaları yanmaktadır. Böyle bir durumda yerinden çıkmış olan müşürü yeniden pedala sabitlemek gerekmektedir.