Fren balatası nedir, neden öter ve bittiği nasıl anlaşılır? Arabada fren balatası ömrü ne kadar ve değişimi nasıl yapılır

Fren balataları aracın tekerlek bölümünde yer alan önemli sistemler içerisinde bulunmaktadır. Araçlar ile beraber aynı zamanda birçok farklı alanda kullanılan bir sistem olduğunu da ifade etmek mümkün. Sağladığı görevi üzerinden özellikle tüm otomotivlerde önemli bir koruma görevi üstlenir.

Fren Balatası Nedir?

Otomotiv ile beraber birçok farklı sektörde kullanılan disk fren bileşenine fren balatası denmektedir. Özellikle fren balataları sürtünme ile beraber aracın kinetik enerjisini termal enerjiye dönüştürme görevine sahiptir. Daha genel tanımı ile beraber hareket halindeki aracın yavaşlamasını sağlayan sistem olarak öne çıkar. Fren pedalı sayesinde bu sistem üzerinden etkiyi tekerlek sisteminde yer alan balatalara iletir. Böylece aracın yavaş bir şekilde ve herhangi bir sorun yaşanmadan durmasına olanak verir.

Fren Balatası Neden Öter?

Otomobil diski ile temas eden yapı fren balatası olarak bilinir. Tabii tasarımları ve yapıları nedeniyle zaman içerisinde aşınma meydana gelir. Bu aşınma ile beraber sürtünme kuvveti üzerinden birtakım sesler çıkarmaya başlar. Tabii bunu belli başlı bazı nedenleri bulunmaktadır.

- Zaman içerisinde meydana gelen aşınmalar

- Disk ile arasında toz ve benzeri unsurların bulunması

- Diskin çizik olduğu zamanlar

- Fren balatasının eskimesi ve değişme zamanının gelmesi

Genel olarak yukarıdaki durumlar söz konusu olduğu vakit, fren balataları ıslık gibi bir ses çıkarır. Böyle durumlarda yapılması gereken hemen bir teknik servise gitmek ve gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaktır.

Fren Balatası Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Eğer frene basıldığı zaman ıslık gibi bir ses ya da aşırı tiz bir ses ortaya çıkıyor ise, o vakit frenlerin eskisi kadar iyi tutmadığı anlaşılır. Tabii bunun dışında başka durumlar üzerinden de fren balatasının bittiğini anlamak mümkün. Eğer jantların arasından fren balatasına bakıldığı vakit fren pedalının bir parmak seviyesinden ince hale gelmesi ile yine bu durum anlaşılabilir. Böyle durumlarda fren balatasının bittiği ön plana çıkmaktadır ve mutlaka değişmesi gerekir. Özellikle böyle durumlarda tamir ve benzeri durumlar işe yaramaz. En önemlisi sağlıklı bir şekilde sürüş gerçekleştirebilmek için bu değişim büyük öneme sahiptir.

Arabada Fren Balatası Ömrü Ne Kadar?

Sürüş tarzı ile beraber aynı zamanda fren balatasının malzemesine bağlı olarak ömrü değişkenlik gösterebilmektedir. Tabii her ne kadar bu konuda değişkenlik gösterse dahi, genel olarak 40 ile 50 bin kilometre arasında bir ömrü bulunmaktadır. Elbette bu durumu mümkün olduğu kadar yukarı çıkarmak sürücünün aracı daha sağlıklı bir şekilde kullanmasına bağlıdır. Fren balatası üzerinden aşırı yüklenme yapmak ya da araç ile birtakım durumlar gerçekleştirmek, freni zorlaması ile beraber fren balatasının ömrünü önemli oranda azaltır.

Arabada Fren Balatası Değişimi Nasıl Yapılır?

Belirli ve sıralı olarak ele alınan aşamalar doğrultusunda arabada fren balatası değişimi gerçekleşmektedir. Ancak bu durum bir araç sahibinin yapabileceği değişimler içerisinde gelmemektedir. Özellikle yetkili ve uzman servisler ışığı altında bu işlemin aşamalı olarak gerçekleşmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda fren hidrolikleri, diskler, vidalar ve daha birçok farklı parça ön plana çıkıyor. Güvenlik açısından büyük bir öneme sahip olduğu için, konusunda tecrübe sahibi uzmanlar kontrolü altında bu işlemin hassasiyet yapılması gerekmektedir.