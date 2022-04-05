Fren balatası bittiği nasıl anlaşılır? Bittiğinde ne olur?

Otomobillerde güvenliği sağlamak için fren kontrollerinin yapılması gerekiyor. Fren balatası araçların en önemli parçaları arasında yer alıyor. Seyir halindeyken frene basıldığında ses çıkıyorsa, fren balatasının bittiği anlaşılabilir.

Fren Balatası Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Araçların bakımları güvenlik için her zaman zamanında yapılmalıdır. Araçların herhangi bir bölümünde sorun yaşandığında araç bazı belirtiler gösterebilir. Araç sahipleri yaşanan belirtileri fark ettiğinde mutlaka bir servise götürmelidir. Araçların bakımları yapılmadığında herhangi bir aksanında sorun oluşabiliyor. Araçların en önemli alanlarından birisi de, frenlerdir. Frenler bir otomobil için oldukça önemlidir. Frenlerde yaşanacak bir sorun büyük kazalara yol açacaktır. Frenlerin her zaman kontrol edilmesi ve sürücüler tarafından takip edilmesi gerekiyor.

Frenlerin çalışmasında etkili olan fren balataları, araçların en önemli parçalarından biridir. Fren balatasının bitmesi durumunda büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Fren balatası farklı nedenlerden dolayı bitebiliyor. Fren balatasının bitmesi arabada birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Araç sürücüleri fren balatasının bittiğini bazı yöntemlerle anlayabilir.

Özellikle frene basıldığında bir ses çıkması, fren balatasının bittiğini işaret eder. Frene basıldığında gelen sesler yakından takip edilmeli ve mutlaka kısa sürede servise götürülmelidir. Fren balatasının bitmesi ve araç kullanımına devam edilmesi çok farklı kazalara yol açabilir. Fren balatasının bittiğini anlamak için sadece ses takip etmek yeterli olmuyor. Frenlerin her zaman kontrolünü yapmak gerekiyor.

Eskisi kadar frenlerin iyi tutmaması, fren balatasının bittiğini gösteren bir durumdur. Frenler her geçen gün zayıflıyorsa, baskı balatasının değişme zamanı gelmiş demektir. Fren pedallarında bazı durumlarda boşluk oluşabilir. Pedalda oluşan boşluklar aslında fren balatasının bittiğini işaret eder. Fren hidrolikleri her zaman normal seviyenin altında olur. Normal seviyenin altında olması, fren balatasının bittiğini gösterir.

Bittiğinde Ne Olur?

Fren balataların bitmesi durumunda ortaya kötü bir görüntü oluşur. Balata biterse balatanın perçinlenmiş olan metal yüzeyi görünür. Yapılan her fren hamlesi ortaya çıkan metal yüzeyin sürtünmesine neden olur. Sürtünmenin sürekli olarak tekrarlaması disklere zarar verir ve daha büyük sorunlar ortaya çıkarır. Balatanın bitmesiyle birlikte ortaya çıkan metal yüzey sürekli olarak bir sürtünme yaşar. Yaşanan sürtünmeler diske zarar verir ve kullanılamaz bir duruma gelir. Araç sahiplerinin diske zarar vermesi durumunda, maddi anlamda daha fazla zarar görecektir.

Maddi zarardan hariç, güvenlik konusunda da oldukça büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Balatanın bitmesi, frenlerin tutmasını engelleyecektir. Araç sürülürken frene basılması durumunda %75'e kadar bir kayıp yaşanacaktır. Fren balatalarının bitmesi durumunda araç 30 km hız sınırında sürülmelidir. 30 km hız üzerinde araç sürülürse, fren tutmayacak ve büyük kazalara yol açacaktır. Hem maddi hem de can güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Fren balatasının bitmesiyle birlikte acil olarak servislere gitmek gerekiyor. Fren balataları biterken birçok belirti gösteriyor. Frenlerin eskisi kadar iyi tutmaması durumunda yine servislere gidilmelidir. Frenlerde yaşanan sorunların tamamı balatadan kaynaklı ortaya çıkmıyor. Frenler araçların kontrol noktasıdır. Can güvenliği açısından frende yaşanan en ufak sorun için servislerden yardım almak gerekiyor. Fren balataları da, mutlaka kontrol ettirilmeli ve zamanında fark edilerek değiştirilmelidir.