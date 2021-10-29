Fransız İsimleri - Fransızca En İyi, Güzel Ve Çok Kullanılan Kadın - Erkek İsimleri İle Anlamları

Genel olarak Fransızlar çocuklarına geleneksel isimler vermeyi tercih eder.

Fransız isimleri

Klasik Fransız isimleri arasında Charles, Louis ve Dennis bulunur. Bunların yanı sıra, resmi En İyi 1000 isim listesinde yer talep eden diğer geleneksel isimler de vardır. Galya ülkesinden ilham alan erkek isimleri klasikten nadire, gelenekselden popülere kadar değişebilir. Kadın isimlerinde ise isimler kulağa şık, güzel ve zarif gelebilir. Romantizmden, edebiyattan veya tarihten ilham alan Fransız kız isimleri oldukça popülerdir. Farklı ülkelerde, farklı ırklardan olan kimselerde dahi çocuklarına Fransız isimler vermeyi tercih etmektedir.

Yara ve Saanvi 2021'deki en nadir isimlerden ikisi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 1993'te Fransa'da isimlerle ilgili yasalar yeniden değiştirilmiştir. Kayıt memuru bir ismin çocuğun geleceğini olumsuz etkileyeceğini düşünmediği sürece, Fransızlar artık çocuklarına istedikleri gibi hitap edebilirler. Bir Fransız mahkemesi, Fransız sıfatı moche çirkin anlamına geldiği için çocuklarına Moche (Musa'nın alternatif bir yazımı) adını vermek isteyen ebeveynlere karşı karar vermiştir.

Bugün Fransa'da çocuklara isim vermeyle ilgili kurallar daha esnek olsa da, Fransızlar isim konusunda oldukça katı kurallara sahiptir. Bu yılın başlarında, Le Monde 1946'dan beri en popüler Fransız isimlerinin interaktif bir haritasını oluşturdu. Fransa'nın II. Dünya Savaşı'ndan sonra Marie ve Jean'in popülerliğini koruduğu ortaya çıkarıldı. Erkek isimlerinde ise Benard ve Nathan isimleri popülerliği o zamandan beri korumaktadır. Fransız erkek isimleri büyük ölçüde İncil'den alınmaktadır. Bu sebeple Adam, Gabriel ve Raphaël yine popüler isimler arasındadır.

Fransızca En İyi Kadın ve Erkek İsimleri İle Anlamları

Kadın isimleri;

Anais: lütuf,

Chloé: Gelişen ve çiçek açan,

Esmée: Sevgili,

Fayette: Küçük bir peri,

Jolie: Anlamı güzel,

Patrice: Asaletten doğan,

Valerie: Anlamı güç veya sağlık,

Zoe: Canlı ve hayat dolu,

Stephane: Zafer tacı,

Nicolette: Halkın zaferi anlamına geliyor.

Erkek isimleri;

Alexandre: Halkın savunucusu,

Beau: Güzel ya da yakışıklı,

Charles: Özgür adam,

Danniell/Danon: Tanrı benim yargıcımdır,

Elroy: Kral,

Gage: Yemin veya rehin,

Guillaume: Güçlü iradeli koruyucu anlamına gelen William'ın Fransızca versiyonu,

Harvey: Savaş savaşçısı veya savaşa değer,

Henri: Evin hükümdarı,

Nathanael/Nathaniel: Tanrı'nın Armağanı anlamına gelir.

Fransızca En Güzel Kadın ve Erkek İsimleri İle Anlamları

Kadın isimleri;

Avriel/Avril/Avryll: İlkbahar ve Nisan,

Coralie: Mercan,

Fayette: Küçük bir peri,

Genevieve: Kabile kadını,

Henriette: Ev hükümdarı,

Jacqueline: Anlamı destekleyen,

Liana: Asma gibi tırmanmak,

Madeleine: Magdalalı veya yüksek kuleli kadın,

Pauline: Minyon ve küçük,

Véronique: Anlamı gerçek görüntü demektir.

Erkek isimleri;

Andre: Güçlü ve erkeksi,

Bellamy: İyi arkadaş,

Benoit: Kutsanmış,

Hugo: Akıl,

Jacques: Yedek,

Louis/Luis: Ünlü savaşçı,

Marc: Savaşçı,

Sabastien/Sébastien: Saygıdeğer,

Thayer: Taylor'ın terzi anlamına gelen Fransız varyasyonu,

Raphaël: Tanrı tarafından iyileştirildi anlamına gelir.

Fransızca En Çok Kullanılan Kadın ve Erkek İsimleri İle Anlamları

Kadın isimleri;

Coraline: Mercan,

Rosalie: Gül, güller,

Agathe: Tür,

Émilie: Her şeyde mükemmel olmak,

Gabrielle: Anlamı Tanrı benim Gücümdür,

Isabelle: Tanrı'ya taahhüt edilen,

Madelyn: Magdalalı veya yüksek kuleli kadın,

Nicole: Zafer insanları,

Suzanne: Zambak,

Lydie: Lydia, Yunanistan'dan bir bakire anlamına gelir.

Erkek isimleri;

Benard: Bir ayı kadar cesur,

Chandler: Mum üreticisi,

Chase: Avlanmak,

Darrell: Açık,

Diggory: Kayıp bir,

Nathan: O verdi,

Olivier: Zeytin ağacı,

Philippe: Atların sevgilisi,

Ethan: Kale veya firma,

Aimon: Ev ya da yuva anlamına gelir.