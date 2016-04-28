Fotoğraflarla Prenses Charlotte'un ilk yılı

İşte Prenses Charlotte'un ilk yılına ait sevimli kareler...

2 Mayıs 2015- Doğum sonrası St. Mary's Hastanesi

Fotoğraf: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate’in ikinci çocukları olan Prenses Charlotte

Fotoğraf: EPA/ANDY RAIN

Bu üç fotoğraf anne Kate Middleton tarafından yine Prenses'in ilk ayında Norfolk'ta çekilmiş.

Fotoğraf: DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/GETTY

Bu üç fotoğraf anne Kate Middleton tarafından yine Prenses'in ilk ayında Norfolk'ta çekilmiş.

Fotoğraf: DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/GETTY

Bu üç fotoğraf anne Kate Middleton tarafından yine Prenses'in ilk ayında Norfolk'ta çekilmiş.

Fotoğraf: DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/GETTY

5 Temmuz 2015- Prenses Charlotte vaftiz töreninde annesinin kucağında

Fotoğraf: MATT DUNHAM/GETTY IMAGES

5 Temmuz 2015- Prens George, tören sonrası bebek arabasındaki kardeşine bakarken

Fotoğraf: REUTERS/MATT DUNHAM

5 Temmuz 2015- Prenses Charlotte vaftiz töreninde bebek arabasında

Fotoğraf: CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES

5 Temmuz 2015- Prenses Charlotte'un vaftiz töreni sonrası

Fotoğraf: AP PHOTO/MATT DUNHAM

Ekim 2015-Kensington Sarayı- Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate, Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte

Fotoğraf: CHRIS JELF/PA

Nortfolk- Sandringham- Yine annesi tarafından fotoğraflanan Prenses Charlotte

Fotoğraf: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Nortfolk- Sandringham- Yine annesi tarafından fotoğraflanan Prenses Charlotte

Fotoğraf: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Mart 2016'da Alpler'de ailece geçirdikleri kar tatilinden bir kare

Fotoğraf: JOHN STILLWELL/AFP/GETTY IMAGES

Mart 2016'da Alpler'de ailece geçirdikleri kar tatilinden bir kare

Fotoğraf: JOHN STILLWELL/AFP/GETTY IMAGES

Aynı tatilde Prenses bu kez babasının kucağında

Fotoğraf: JOHN STILLWELL/AFP/GETTY IMAGES

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth’in 90. yaş günü şerefine torunları ve torunun çocukları ile birlikte. Kraliyet ailesinin en küçük üyesi Prenses Charlotte, Kraliçe'nin kucağında.

Fotoğraf: CREDIT: ANNIE LEIBOVITZ / PA

PRENS GEORGE'NİN İLK PUL POZU