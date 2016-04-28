Fotoğraflarla Prenses Charlotte'un ilk yılı
Prenses Charlotte'un doğumundan itibaren basına yansıyan fotoğrafları
İşte Prenses Charlotte'un ilk yılına ait sevimli kareler...
2 Mayıs 2015- Doğum sonrası St. Mary's Hastanesi
Fotoğraf: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate’in ikinci çocukları olan Prenses Charlotte
Fotoğraf: EPA/ANDY RAIN
Bu üç fotoğraf anne Kate Middleton tarafından yine Prenses'in ilk ayında Norfolk'ta çekilmiş.
Fotoğraf: DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/GETTY
Bu üç fotoğraf anne Kate Middleton tarafından yine Prenses'in ilk ayında Norfolk'ta çekilmiş.
Fotoğraf: DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/GETTY
Bu üç fotoğraf anne Kate Middleton tarafından yine Prenses'in ilk ayında Norfolk'ta çekilmiş.
Fotoğraf: DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/GETTY
5 Temmuz 2015- Prenses Charlotte vaftiz töreninde annesinin kucağında
Fotoğraf: MATT DUNHAM/GETTY IMAGES
5 Temmuz 2015- Prens George, tören sonrası bebek arabasındaki kardeşine bakarken
Fotoğraf: REUTERS/MATT DUNHAM
5 Temmuz 2015- Prenses Charlotte vaftiz töreninde bebek arabasında
Fotoğraf: CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES
5 Temmuz 2015- Prenses Charlotte'un vaftiz töreni sonrası
Fotoğraf: AP PHOTO/MATT DUNHAM
Ekim 2015-Kensington Sarayı- Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate, Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte
Fotoğraf: CHRIS JELF/PA
Nortfolk- Sandringham- Yine annesi tarafından fotoğraflanan Prenses Charlotte
Fotoğraf: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE
Nortfolk- Sandringham- Yine annesi tarafından fotoğraflanan Prenses Charlotte
Fotoğraf: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE
Mart 2016'da Alpler'de ailece geçirdikleri kar tatilinden bir kare
Fotoğraf: JOHN STILLWELL/AFP/GETTY IMAGES
Mart 2016'da Alpler'de ailece geçirdikleri kar tatilinden bir kare
Fotoğraf: JOHN STILLWELL/AFP/GETTY IMAGES
Aynı tatilde Prenses bu kez babasının kucağında
Fotoğraf: JOHN STILLWELL/AFP/GETTY IMAGES
Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth’in 90. yaş günü şerefine torunları ve torunun çocukları ile birlikte. Kraliyet ailesinin en küçük üyesi Prenses Charlotte, Kraliçe'nin kucağında.
Fotoğraf: CREDIT: ANNIE LEIBOVITZ / PA