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Haber Giriş: 28.04.2016 - 11:08 | Son Güncelleme:

Fotoğraflarla Prenses Charlotte'un ilk yılı

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Fotoğraflarla Prenses Charlotte'un ilk yılı

Prenses Charlotte'un doğumundan itibaren basına yansıyan fotoğrafları

İşte Prenses Charlotte'un ilk yılına ait sevimli kareler...

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

2 Mayıs 2015- Doğum sonrası St. Mary's Hastanesi

Fotoğraf: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate’in ikinci çocukları olan Prenses Charlotte

Fotoğraf: EPA/ANDY RAIN

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Bu üç fotoğraf anne Kate Middleton tarafından yine Prenses'in ilk ayında Norfolk'ta çekilmiş.

Fotoğraf: DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/GETTY

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Bu üç fotoğraf anne Kate Middleton tarafından yine Prenses'in ilk ayında Norfolk'ta çekilmiş.

Fotoğraf: DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/GETTY

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Bu üç fotoğraf anne Kate Middleton tarafından yine Prenses'in ilk ayında Norfolk'ta çekilmiş.

Fotoğraf: DUCHESS OF CAMBRIDGE/AFP/GETTY

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

5 Temmuz 2015- Prenses Charlotte vaftiz töreninde annesinin kucağında

Fotoğraf: MATT DUNHAM/GETTY IMAGES

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

5 Temmuz 2015- Prens George, tören sonrası bebek arabasındaki kardeşine bakarken 

Fotoğraf: REUTERS/MATT DUNHAM 

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

5 Temmuz 2015- Prenses Charlotte vaftiz töreninde bebek arabasında

Fotoğraf: CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

5 Temmuz 2015- Prenses Charlotte'un vaftiz töreni sonrası

Fotoğraf: AP PHOTO/MATT DUNHAM

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Ekim 2015-Kensington Sarayı- Cambridge Dükü Prens William ve Düşes Kate, Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte 

Fotoğraf: CHRIS JELF/PA 

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Nortfolk- Sandringham- Yine annesi tarafından fotoğraflanan Prenses Charlotte 

Fotoğraf: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE 

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Nortfolk- Sandringham- Yine annesi tarafından fotoğraflanan Prenses Charlotte 

Fotoğraf: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE 

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Mart 2016'da Alpler'de ailece geçirdikleri kar tatilinden bir kare

Fotoğraf: JOHN STILLWELL/AFP/GETTY IMAGES

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Mart 2016'da Alpler'de ailece geçirdikleri kar tatilinden bir kare

Fotoğraf: JOHN STILLWELL/AFP/GETTY IMAGES

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Aynı tatilde Prenses bu kez babasının kucağında 

Fotoğraf: JOHN STILLWELL/AFP/GETTY IMAGES

Fotoğraflarla Prenses Charlotteun ilk yılı

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth’in 90. yaş günü şerefine torunları ve torunun çocukları ile birlikte. Kraliyet ailesinin en küçük üyesi Prenses Charlotte, Kraliçe'nin kucağında.

Fotoğraf: CREDIT: ANNIE LEIBOVITZ / PA

PRENS GEORGE'NİN İLK PUL POZU

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