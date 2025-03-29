Fotoğraf çekeceğim derken az daha ölüyordu! Gerçeği aylar sonra anladı: 'Nükleer bombadan kaçmışsın'

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Frank'in Mısır'da yaptığı deniz tatili oldukça keyifli geçiyordu. Kızıldeniz kıyılarında şnorkelle dalışlar yapan Frank, derinlerdeki deniz canlılarının çeşitliliği ve güzelliğiyle büyülenmiş gibiydi.

Bu canlılardan birini avcuna alıp fotoğrafını çektikten sonra suya geri bırakan Frank'in ölümden döndüğünü anlaması için aylar geçmesi gerekecekti. Zira Frank'in eline alıp fotoğrafladığı hayvan, herhangi bir kabuklu deniz canlısı değil, öldürücü bir zehir taşıyan bir koni salyangozuydu.

Kabuklarındaki büyüleyici güzellikteki desenlerle bilinen koni salyangozları vücutlarında çok güçlü bir zehir taşıyor. Bu zehirli madde insan vücuduna girdiği takdirde hemen tedavi edilmezse 1 ila 5 saat içinde felce hatta ölüme yol açabiliyor. Bir salyangozun zehrini kurbanının vücuduna salması için ise birkaç milisaniye yeterli oluyor.

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Koni salyangozu zıpkın benzeri dişlerini hızla saplayarak, avını ya da kendisine saldıran avcıyı etkisiz hale getirebiliyor.

GERÇEĞİ AYLAR SONRA ANLADI

Nasıl bir tehlike atlattığının ayırdına aylar sonra varan Frank, Reddit'te "AArdvarkPaws" kullanıcı ismiyle bir paylaşım yaparak başından geçenleri anlattı.

Soyadını açıklamayan Frank, "Hâlâ hayatta olduğum için ne kadar şanslıyım" başlıklı paylaşımında, "Çok güzel bir deniz kabuğu bulduğumu sanmış ve eve hatıra olarak götürebileceğimi düşünmüştüm. Ama sonra canlı olduğunu fark ettim. Elime alınca ağırlığını ve kabuğun içinde hareket olduğunu hissettim. O yüzden 'En azından fotoğrafını çekeyim' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Bir başka deyişle, deniz yaban hayatı uzmanlarına göre, Frank çok büyük bir tehlike atlatmıştı. Yüzlerce Reddit kullanıcısı da Frank'in paylaşımına verdikleri yanıtlarda aynı şeyin altını çizdi.

Daily Mail'e konuşan Frank, "Elimde tuttuğum şeyin ölümcül olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Ta ki birkaç ay sonra tesadüfen internette benzer bir koni salyangozu fotoğrafı görene dek. Üzerindeki desen çok netti ve hemen aklıma Kızıldeniz'de elime aldığım deniz canlısı geldi. Bunun üzerine Wikipedia'da bir araştırma yaptım ve koni salyangozlarının ölümcül olabileceğini öğrendim" dedi.

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DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN ZEHİRLİ CANLILARDAN BİRİ

Frank, Reddit'teki paylaşımında sosyal medya kullanıcılarından eline alıp fotoğrafını çektiği salyangozun türünü teyit etmelerini de istedi. Birçok kullanıcı gerçekten de bu hayvanın zehirli bir koni salyangozu olduğunu, hatta spesifik olarak tekstil konu salyangozu olduğunu doğruladı.

Koni salyangozları en çok Hint Okyanusu'nda ve bu okyanusun uzantısı olan Kızıldeniz'de bulunuyor. Doğa koruma alanında çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan The Aquarium of Pacific kaynaklarında koni salyangozları, "Dünya üzerindeki en zehirli canlılardan biri" olarak nitelendiriliyor.

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Nitekim Reddit kullanıcılarından biri Frank'in paylaşımına "Nükleer bombadan kaçmışsın" yorumunu yaparken bir başkası da "Koni gördüysen dokunmayacaksın" ifadelerini kullandı.

Frank, "Yaptıkları yorumları çok faydalı buldum ancak bazıları beni gerçekten dehşete düşürdü" dedi.

Divers Alert Network'e göre, dünya genelinde yaklaşık 600 farklı koni salyangozu türü bulunuyor. Bu türlerin hepsi de zehirli.

ZEHRİN TEDAVİSİ YOK

Koni salyangozunun ısırdığı bölgede hafif ya da orta yoğunlukta ağrı yaşanıyor ve şişkinlik ortaya çıkıyor.

O aşamadan sonra zehir, sinir sistemine ilerliyor ve felce, solunum yetmezliğine, hatta ölüme yol açıyor. Koni salyangozları bu sayede yiyecekleri balıkları ve kurtları avlayabiliyor.

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En kötüsü de koni salyangozu ısırığının spesifik bir tedavisi olmaması. İlk yardım ısırılan kişinin ağrısını azaltmaya yardımcı olsa da sürecin ilerleyişine etki etmiyor.

"DENİZDE ELİNİZE HİÇBİR ŞEY ALMAMALISINIZ"

Önceleri dalış yaparken bir köpekbalığıyla veya zehirli bir deniz anasıyla karşılaşacağından korktuğunu belirten Frank, "Bu hayvanları bir daha asla elime almayacağım" dedi.

Reddit yorumlarını ciddiye aldığını, doğa yürüyüşü ve dalış planlarını buna göre düzenlediğini söyleyen Frank, "Artık ziyaret edeceğim yerlerdeki tehlikeli bitki ve hayvanları internetten araştırıyorum. Bu sayede örneğin doğa yürüyüşü yaparken yılanları kafama takmıyorum çünkü o bölgede zehirli yılanlar olmadığını biliyorum" diye konuştu.

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Frank'in paylaşım yaptığı r/animalid, oldukça popüler bir Reddit başlığı. Yüz binlerce kişi, günlük hayatta karşılaştıkları hayvanların fotoğraflarını veya ayak izlerini burada paylaşarak diğer kullanıcılara "Bu nedir?" diye soruyor.

Frank'in paylaşımına yorum yapan kullanıcılar ve uzmanlar, dalgıçların hiçbir hayvana dokunmaması gerektiğini vurguladı.

Bir kullanıcı, "Denizde elinize hiçbir şey almamalısınız. Hem kendi güvenliğiniz hem de deniz canlılarının güvenliği için..." diye konuştu.