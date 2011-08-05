FLO'dan Öğrencilere Müjde!

FLO, okul sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Bu sezon da rengarenk, cıvıl cıvıl ve kaliteli okul ayakkabı ve çantalarını uygun fiyatlarıyla çocuklarla buluşturuyor.

Dünyaca ünlü çizgi film karakterleri yeni sezonda, FLO’nun minik öğrenciler için hazırladığı okul ayakkabılarında yeniden hayat buldu. Beden dersleri için en rahat ve en şık spor ayakkabıları, formalar için en kaliteli ve güzel okul ayakkabıları uygun fiyatlarıyla hem anne babaların ceplerini rahatlatacak hem de çocuklara keyifli bir okul dönemi yaşatacak.

Balloons, Yellow, Polaris, Ben Ten, Spiderman, Winx markalı ayakkabılar ile çocuklarınız okullarının yıldızı olacak. Kızlar için son trendleri yansıtan taşlı, fiyonklu ve tokalı modeller, erkeklerde ise cırt cırtlı ve karakterli modeller hakim.

Büyük öğrenciler için ise son trendlerini yansıtan kaliteli spor ve okul ayakkabıları yine FLO’da... Spor ayakkabıda Nike, Adidas, Converse, Puma gibi dünyaca ünlü markalar uygun fiyatlarıyla satılırken, yüzde yüz deri modelleriyle modayı yansıtan okul ayakkabı ve çantaları da FLO mağazalarında çoktan yer aldı.

En güzel FLO çocuk ayakkabılarına en güzel okul aksesuarlarının yakıştığını unutmayın! Birbirinden güzel suluk, kalemlik, beslenme çantası ve okul çantaları da FLO’da sizleri bekliyor.