Fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığa “check-in” yapın

Vitalica Wellness, hekimler tarafından “kişiye özel’’ olarak belirlenen zengin programlarıyla, beklentilerin ötesinde “sağlıklı yaşam” hizmetleri sunuyor. Le Meridien Bodrum Beach Resort ve İstanbul Nişantaşı’ndaki iki merkezinde uyguladığı bağışıklık güçlendirmeye yardımcı terapilerle fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığınızı destekliyor...

Vitalica Wellness, Bodrum’da ve Nişantaşı’nda!

Le Meridien Bodrum Beach Resort, 83.000 m2 alana yayılan izole ve hijyenik villa & rezidans konaklama olanaklarıyla, sizi 10.000 m2’ye yayılan bu wellness konumuna davet ediyor! Otel, havalimanına sadece 15 dakika uzaklıktaki yemyeşil bir yarımadayı kucaklayan konumu, 650 m’lik beyaz kum plajı, muhteşem denizi, bağışıklığınızı güçlendiren sağlıklı ve organik mutfağı ile konforu, hizmet kalitesini, izolasyonu, dezenfeksiyonu ve güveni ile öne çıkıyor. Oteldeki tamamı panoramik manzaralı ve güneş ışığından maksimum faydalanan odalarda, doğal kum sahildeki izole kabanalarda ve doğayla baş başa yoga & pilates yapabileceğiniz alanlarda sosyal mesafenizi koruyabilirsiniz.

Nişantaşı Vitalica Wellness, şehrin kalbinde ama kargaşasından uzaktaki 2.500 m2’lik boğaz manzaralı alanında 9 farklı detoks ve wellness programı, wellness beslenme programları, wellness bakımları ve terapileri, stüdyo çalışmaları, atölyeler ve kurslar gibi hizmetler sunuyor.

Bağışıklığınızı güçlendirmeye, sağlığınızı korumaya yardımcı...

Hem Bodrum hem de Nişantaşı Vitalica Wellness’ta ozon terapi, ozon sauna, infrared sauna, Nasayam (burun ve sinüs temizligi) ve “kişiye özel” bağışıklık desteklemeye yardımcı özel terapileri deneyimleyebilirsiniz.

Vitalica Wellness’in uzman doktorları kişisel sorularınızı yanıtlıyor, “size özel” çözümler öneriyor.

“Yemeğiniz ilacınız, ilacınız yemeğiniz olsun” felsefesiyle çalışan merkez, gün boyunca kendi profesyonel mutfağında, uzman şefleri tarafından hazırlanan özel wellness yiyecek ve içecekleri sunuyor. Le Meridien Bodrum Beach Resort’un organik bahçesinden toplanan bağışıklık güçlendirmeye yardımcı ürünler saatler içinde en hijyenik halde tabağınızdaki yerini alıyor...

Stresli dönemleri ruhsal ve zihinsel sağlığı koruyarak geçirmek çok önemlidir. Vitalica Wellness daha sağlıklı, daha uzun ve daha güzel bir yaşamı hedefleyenleri bekliyor...